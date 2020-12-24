Çamoluk Vakfı’nda Sakarya Savaşı’nı Konuştuk

Konferansta İslam medeniyeti tarih ile ilgili bilegiler verip, Horasan Türkistan, Mağrip, Endülüs ve Osmanlı tarihi ile ilgili konuşma yaparak, Çamoluk ve Kelkit Vadisi’nin Türk İslam tarihindeki yeri ve önemini anlattım.

Konferansa konu olan Sakarya Meydan Muharebesi’nin Zaferler tarihinde yeri ve öneminin çok büyük olduğunu ancak yeteri kadar bilinmediğine dikkat çekerek, Sakarya Meydan Muharebesi’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ön sözü olduğunu, 238 yıl’dan beri Viyana’da başlayan Toprak kaybı ve çekilmenin Ankara, Polatlı ve Haymana’da yapılan Sakarya Meydan Muharebesi ile düşmanın durulduğu yer olduğunu açıkladık.



TARİHİN EN UZUN MEYDAN MUHAREBELERİNDEN

Tarihe en uzun meydan muharebelerinden biri olarak geçen Sakarya Meydan Muharebesinde Yunan Kralının büyük İskender’in çözemediği Gordion’un düğümünü çözerek, Anadolu’ya hakim olma düşüncesi olduğunun altını çizerek, Sakarya Meydan muharebesinin her bakımdan çok iyi anlamak ve anlatmak gerektiğini açıkladım.

Toplantıya katılan gençlere Avrasya Gazeteciler Derneği www.agrt.net sosyal sorumluluk projesi www.sakaryazaferi.com kapsamında İçişleri bakanlığı sivil toplum geliştirme genel Müdürlüğü iş birliği ile bastığımız. Sakarya meydan muharebesi kitap ve broşürlerimizden hediye ettik.

Programı organize eden Giresun Federasyonu Genel başkan vekili Fatih Aydın Bey Çamoluk vakfı yöneticilerine Kitaplarımızdan hediye ederken, Çamoluk Vakfı da toplantıya katılan tüm gençlere “Tuna’dan Bir Tarih Akar” kitabımızı hediye ettik.



BELGESEL TADINDA KOCAELİ’DE DEVRİ ALEM

8 yıl önce Dönemin Kocaeli Valisi Ercan Topaca ile Kocaeli ilinin tarih kültür ve Turizm de marka değerlerini tanıttığımız ve. Avrasya Gazeteciler Derneği www.agrt.net kültür hizmeti olarak bir çok TV kanalına gönderdiğimiz Devri Alem Belgesel TV programımız 8 yıl sonra TGRT Belgesel TV kanalında Büyük beğeni ile izlenmekte. Kocaeli’den sonra Hatay ve Ankara’da çok başarılı Valilik yapan Ercan Topaca, Devletimize bu gün Vali ve belediye başkanlarını denetleyen kurum olan mülkiye Baş müfettişi olarak hizmet etmekte. Önemli devlet Adamı sayın Ercan Topaca, başta Kocaeli olmak üzere devlet ve milletimize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, Kocaeli ile ilgili yeni çektiğim belgeselin lingini sizlerle paylaşıyorum. Marka Kent Kocaeli belgeselimizle ilgili görüş öneri ve düşüncelerinizi paylaşmanızı istiyorum