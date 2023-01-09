Çayırova’lılar Kitap Kahveleri çok sevdi

Çayırova Belediyesi’nin modern kütüphaneleri Yenimahalle ve Akse Kitap Kahve 2022 yılı boyunca ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve geçtiğimiz yıl boyunca 35 bin ziyaretçiye kapılarını açarken, Akse Kitap Kahve ise 9 bin okuru ağırladı.





12 BİN KİTAP ÖDÜNÇ VERİLDİ

Kitapseverlerin akın ettiği modern kütüphanelerde toplam 12 bin ödünç kitap verildi. 25 bin kitap kapasiteli Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve’de 9 bin ödünç kitap verilirken, kütüphanesinde 8500 kitap yer alan Akse Kitap Kahve’de 3 bin kitap okuyucuları ile buluştu.



ÜYE SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Çayırova’nın modern kütüphaneleri ilçe halkı tarafından her geçen gün daha da ilgi görüyor. Yenimahalle Kitap Kahve’de kütüphaneye üye sayısı 7 bin kişiyi bulurken, kısa bir süre önce açılan Akse Kitap Kahve’de üye sayısı 2300’e ulaştı.