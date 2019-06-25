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Çerkes sürgünü anıldı

1864 Çerkes Sürgününü anlatan “Yeniden Doğuş Çerkes Sürgünü” dans gösterisi Kağıtspor Kulübü’nün desteğiyle SDKM’de düzenlendi.

Çerkes sürgünü anıldı

25 Haziran 2019 Salı 10:16


Tarihin en acı olaylarından birisi olan 1864 Çerkes Sürgününü anlatan “Yeniden Doğuş Kafkas Sürgünü” dans gösterisi Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü’nün desteğiyle sergilendi. Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM)’nde düzenlenen dans gösterisi, yoğun katılım eşliğinde sergilendi. Anlamlı geceyi izleyenler duygu dolu dakikalar yaşarken, gösterinin sonunda ekibi ayakta alkışladı.

1.5 MİLYONA YAKIN ÇERKES SÜRGÜNE ZORLANDI

21 Mayıs 1864’ten itibaren Çerkes toplulukları başta Osmanlı İmparatorluğu olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerine sürgün edildi. Resmi olmayan rakamlara göre 1,5 milyona yakın Çerkes, sadece bir ay içinde sürgüne tabi tutulmuştu. Yol şartları, salgın hastalıklar, açlık gibi nedenlerden dolayı yaklaşık 500 bin Çerkes de hayatını kaybetti. Sürgüne tabi tutulanlar Anapa, Novorossiysk, Gelincik, Soçi, Adler gibi Karadeniz limanlarından gemilere bindirildi ve birçoğu Anadolu’da Ordu, Samsun, Tokat, Amasya, Sinop, Yozgat, Düzce, Adapazarı ve Kocaeli’ye yerleştirildi.


GÖSTERİ 6 BÖLÜMDEN OLUŞTU

1864 Kafkas Sürgününde Çerkes halkının çektiği sıkıntıları anlatan dans gösterisi; şöf(meydan), köy halkının evlerinden çıkartılması, gemide yaşanan zorluklar, ağıt, yöre çatışmaları ve toprakların kabullenilmesi olmak üzere toplamda altı bölümden oluştu. Gösteriyi ilgi ile takip eden seyirciler hüzünlü dakikalar yaşadı. Gösterinin bitiminde ise dans ekibi ayakta alkışlandı.

 

HAZIRLIK SÜRECİ 1 YIL SÜRDÜ

Yeniden Doğuş Kafkas Sürgünü gösterisi için 37 kişilik ekip 1 yıl boyunca gösteriye hazırlandı. Hazırlık süreci boyunca Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü,  dans ekibi için tüm imkânlarını seferber etti.

 

DANS KADROSUNU OLUŞTURAN İSİMLER

Anlamlı gecede “Yeniden Doğuş Kafkas Sürgünü” dans gösterisini sunan kadro da şu isimlerden oluştu; Ahmet Şamil Çoşkun (Abrek), Ayşe Sena Topay(Guş’oneps), Betül Öztürk (Albina), Duygu Özdemir (Jineps), Elif Asalkan (Guşef), Erva Ançel (Dijan), Esma Güneş (Setenay), Eray Ulaş Şen (Metkan), İrem Akpınar (Ape’as), Nadira Halmedova (Nafe), Nur İslam (Agunda), Muhammet Kerim Doğan (Çelekan), Özlem Yağdı (Laşin), Rabia, Sena Hızal (Dexenağu), Rahime Göktürk (Denexu), Sümeyya Kablan (Janseray), Şule Ceren Karakaş (Psefit), Şule Ergün (Akanda) isimlerinden oluştu.

 

İSİM İSİM ÜSTATLAR

Kadrodaki üstatlar ise şu isimlerden oluştu; Kamil Yıldız, Mesude Çetinbaş, Önder Yalçın,  Aysun Yalçın, Semiha Ubay, Sevnur Karaten, Turan Eyeoğlu, Vedat Eroğlu, Yusuf Özcan, Murat Tarık Efe, Niyazi Adıgüzel, Efe Çetiner, Nuran Yıldız, Haluk Efe, Nuray Efe, Uğur Ertuğrul, Nursen Ertuğrul, Arzu Toker. Dans gösterisinin müzisyenliğini ise Onur Eyeoğlu üstlendi.

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