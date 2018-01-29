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KÜLTÜR VE SANAT:
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Cihan Aksoy Gebze’ye geliyor

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Cihan Aksoy “Bel ve Boyun Ağrıları” konulu söyleşi programında Gebzelilerle yarın (30 Ocak Salı) saat 19.30’da GKM’de bir araya gelecek.

Cihan Aksoy Gebze'ye geliyor

29 Ocak 2018 Pazartesi 10:23

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Cihan Aksoy “Bel ve Boyun Ağrıları” konulu söyleşi programında Gebzelilerle yarın (30 Ocak Salı) saat 19.30’da GKM’de bir araya gelecek. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan Gebze Kültür Merkezi salonunda gerçekleşecek olan sağlık söyleşisi programında Prof. Dr. Cihan Aksoy Gebzelileri aydınlatacak. 30 Ocak Salı Günü saat 19:30’da başlayacak olan sağlık söyleşisi programına tüm Gebzeliler davetli.

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