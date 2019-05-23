Çocuk Kulüplerine Mezuniyet Coşkusu

Merkez çocuk kulübünün programına katılan Başkan Çiftçi, çocukları izlemenin mutluluğunu yaşadığını belirterek ,” Biz inşallah bu imkânları daha da genişleteceğiz. Bizler bilgi evlerimizle, anne çocuk kulüplerimizle önümüzdeki dönem sizlerin taleplerini de almayı düşünüyoruz. Bu faaliyetlerimizi daha da güzelleştirmek için sizlerin fikirlerini alarak ve önümüzdeki dönem bu şekilde yol yürüyeceğiz.

Anne çocuk kulüplerinde çocuklar eğitim görürken annelerimizde sosyalleşiyor. Çeşitli kurslar ve faaliyetlerle güzel vakitler geçiriyorlar. Bizler yavrularımızın sonuna kadar yanlarında olacağız ve her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.” dedi.













712 ÇOCUK EĞİTİM GÖRÜYOR

9 mahallede 7 nokta hizmet veren ve bu dönem 712 çocuğun eğitim gördüğü çocuk kulüplerinde, 4-5 yaş grubu çocuklar ilkokul dönemine hazırlanıyor. Çocukların kişisel gelişim, okula alışma, el becerileri gelişirken, bağımlılığından uzak tutularak daha çok yaşıtları ile zaman geçirmeleri sağlanıyor.







VELİLERE KURS VE EĞİTİM

Anne ve Çocuk Kulüplerinde çocuklar eğitimde iken velilere de Kur’an-ı Kerim, iğne oyası, okuma yazma kurslarının yanında çeşitli eğitim ve sağlık seminerleri veriliyor. Haftada 3 gün eğitimin verildiği kulüplerde, çocuklar 2 gün okul öncesi eğitimi, 1 gün de Kur’an-ı Kerim dersleri alıyor.

