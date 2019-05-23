banner426
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

Çocuk Kulüplerine Mezuniyet Coşkusu

Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin katıldığı yıl sonu mezuniyet programında çocuklar hünerlerini sergiledi.

Çocuk Kulüplerine Mezuniyet Coşkusu

23 Mayıs 2019 Perşembe 11:00

banner419

Merkez çocuk kulübünün programına katılan Başkan Çiftçi, çocukları izlemenin mutluluğunu yaşadığını belirterek ,” Biz inşallah bu imkânları daha da genişleteceğiz. Bizler bilgi evlerimizle, anne çocuk kulüplerimizle önümüzdeki dönem sizlerin taleplerini de almayı düşünüyoruz. Bu faaliyetlerimizi daha da güzelleştirmek için sizlerin fikirlerini alarak ve önümüzdeki dönem bu şekilde yol yürüyeceğiz.

Anne çocuk kulüplerinde çocuklar eğitim görürken annelerimizde sosyalleşiyor. Çeşitli kurslar ve faaliyetlerle güzel vakitler geçiriyorlar. Bizler yavrularımızın sonuna kadar yanlarında olacağız ve her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.” dedi.





712 ÇOCUK EĞİTİM GÖRÜYOR

 9 mahallede 7 nokta hizmet veren ve bu dönem 712 çocuğun eğitim gördüğü çocuk kulüplerinde, 4-5 yaş grubu çocuklar ilkokul dönemine hazırlanıyor.  Çocukların kişisel gelişim, okula alışma, el becerileri gelişirken, bağımlılığından uzak tutularak daha çok yaşıtları ile zaman geçirmeleri sağlanıyor.



VELİLERE KURS VE EĞİTİM

Anne ve Çocuk Kulüplerinde çocuklar eğitimde iken velilere de Kur’an-ı Kerim, iğne oyası, okuma yazma kurslarının yanında çeşitli eğitim ve sağlık seminerleri veriliyor. Haftada 3 gün eğitimin verildiği kulüplerde, çocuklar 2 gün okul öncesi eğitimi, 1 gün de Kur’an-ı Kerim dersleri alıyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Cümleler dile gelirken bir tek sevdası vardı: Vatan Cümleler dile gelirken bir tek sevdası vardı: Vatan
100. Yılda 100 Sanatçı 100. Yılda 100 Sanatçı
Eş Zamanlı 'Atabarı' Oynandı Eş Zamanlı 'Atabarı' Oynandı
Sevgiye engel tanımayan gönüllere selam olsun Sevgiye engel tanımayan gönüllere selam olsun
"Müzelerde Savaş Tehdidi"
Müslüman Bilginler Bilim Merkezi'nde Müslüman Bilginler Bilim Merkezi'nde
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Cümleler dile gelirken bir tek sevdası vardı:...
KOŞYAZ Platformu Yazarları Milli Mücadelenin 100.Yılında her biri Nene Hatun, Şerife Bacı, Kara Fatma,...

Haberi Oku