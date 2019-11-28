ÇOK OKUDULAR FİDAN SAHİBİ OLDULAR

Kocaeli İl Halk Kütüphanesi ve TEMA Vakfı iş birliğinde “Yeşerir Dünya Sen Okudukça” sloganıyla hayat bulan projenin ilki İl Halk Kütüphanesi’nde gerçekleşti. Talihliler hem çok okudu hem de adına fidan sahibi oldu.

“YEŞERİR DÜNYA SEN OKUDUKÇA”

İl Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen programa İl Kültür ve Turizm Müdürü Ercan Yamen, Kütüphanesi Müdürü Adil Üğüten, TEMA Vakfı Kocaeli Temsilcisi Nermin Tol, TEMA Vakfı Gölcük Sorumlusu Melahat Aşıkoğlu, Tema gönüllüleri, Genç Temacılar ve sponsor firma Green Life Müdürü Bahar Başak katıldı. Programda, “Yeşerir Dünya Sen Okudukça” projenin ilk uygulaması, ekim ayının en çok kitap okuyanları Canan Girgin ile Tuba Hacıoğlu’na sertifikaları takdim edildi. Proje kapsamında bundan sonra her ay kütüphaneden en fazla kitap okuyan 3 kişi TEMA Vakfı ve Green Life sponsorluğunda fidan sertifikasıyla ödüllendirilecek.





FARKINDALIK OLUŞTURAN PROJE

Sertifika töreni öncesi söz alan Nermin Tol, “İlk emri ‘oku’ olan bir dinimiz var. Peki biz ne kadar okuyoruz. Hayrettin Karaca dedemiz ‘Okumak ibadettir okumamak vatana ihanettir’ derdi. Okuyan ve okutan insanın prensip ve ilkelerine daha fazla saygı duyacağımız daha çok okuyan okuduğunu anlayarak yaşamına katan bireylerin çoğalması dileğiyle” diyerek destek veren İl Kültür ve İl Halk Kütüphanesi müdürlerine teşekkür etti. Ercan Yamen’de konuşmasında, “Toplumda farkındalık oluşturan ve okumayla ilgili her türlü projenin yanındayız. Bizde böylesi güzel projede yer almaktan mutluyuz” ifadelerini kullandı.





GİRGİN VE HACIOĞLU’NA SERTİFİKA

İl Halk Kütüphanesi Müdürü Adil Üğüten’de bu projenin çok önemli olduğunu dikkat çekerek, “Kütüphanelerimiz gece de açık. Tüm öğrencilerimiz bekliyoruz. Bu projeye destek veren TEMA Vakfı ve sponsoruna teşekkür ederiz. Kütüphaneler haftasında da bu kalabalığı daha da artarak bekleriz” dedi. Sponsor firma temsilcisi Bahar Başak’ta hem zihinlerin hem de ülkenin yeşermesi için projeye hayat verdiklerini söyledi. Konuşmaların ardından ekim ayı talihlileri Girgin ve Hacıoğlu’na sertifikaları takdim edildi. Genç Temacıların da görüşlerinin alınmasının ardından günün anısına birde fotoğraf çektirildi.