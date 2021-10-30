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Cumhuriyet kutlamalarında Funda Arar’la görkemli final

Büyükşehir’in 3 gün süren Cumhuriyet ve Gençlik Festivali’nin son günündeki Cumhuriyet Bayramı Konserinde sevilen sanatçı Funda Arar, söylediği şarkılarla Kocaelililerin bayram coşkusuna ortak oldu

Cumhuriyet kutlamalarında Funda Arar'la görkemli final

30 Ekim 2021 Cumartesi 12:39

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet’in kuruluşunun 98. yıl kutlamaları kapsamında düzenlediği “Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivali” görkemli finalle sona erdi. Sekapark Uçurtma Tepesi festival alanını dolduran on binlere Cumhuriyet Konseri veren sevilen şarkıcı Funda Arar’ın muhteşem performansı Kocaelililere unutulmaz bir gece yaşattı.

 

SEKAPARK, KIRMIZ BEYAZA BOYANDI

Heyecan, eğlence ve coşkunun zirve yaptığı festivalin son gününde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak’ın yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal ve her kesiminden on binlerce Kocaelili, Sekapark Uçurtma Tepesi festival alanını Türk Bayrakları ile kırmızı beyaza boyadı.

 

UNUTULMAZ KONSER

Türk bayraklarını alan on binlerce genç, konser öncesinde sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak alanı doldurdu. Kocaelililer konserin öncesi "Onuncu Yıl Marşı’nı seslendirdi. Sekapark Uçurtma Tepesi festival alanında gerçekleştirilen konserde sanatçısı Funda Arar on binlerce Cumhuriyet sevdalısı ile bir araya geldi.

 

ARAR’A KOCAELİSPOR FORMASI

Türkiye’nin en sevilen seslerinden Funda Arar’ı Kocaeli’de misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Vekili Çakmak, sanatçıya Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Büyükakın ve Kocaelililer adına Türk Bayrağı, Kocaelispor forması ve çiçek hediye etti. Başkan Vekili Çakmak, alanı dolduran on binlerce Kocaeliliye Başkan Büyükakın’ın selamlarını ileterek gençlerin bayramını kutladı. Başkan Vekili Çakmak, “Ülkemizin kurucusu, kurtarıcısı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına, şehit ve gazilerimize minnet ve şükranlarımızı ifade ediyoruz. 98 yıldır Ata'mıza, eserlerine, devrimlerine sahip çıkıyoruz. Ne mutlu bizlere ne mutlu Kocaelililere" diye konuştu.

 

ŞARKILARINI KOCAELİLİLER İÇİN SÖYLEDİ
Ünlü sanatçı Funda Arar, Kocaeli Büyükşehir Belediye’sinin Cumhuriyet'in 98'inci yıl kutlamaları kapsamında gerçekleşen “Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivali”nde sahne aldı. Funda Arar, konserine ‘Doldur yüreğimi’ şarkısı ile başladı. Sekapark Uçurtma Tepesi festival alanında dolduran on binlerce Kocaeliliyle Onuncu Yıl Marşı’nı seslendiren Arar, tarihi bir geceye imza attı. Arar, "Kocaeli'nde, olmaktan gurur duyuyorum. Böylesi güzel, böylesi şenlikli, böylesi coşkulu Cumhuriyet kutlamasında olmaktan çok mutluyum. Bizleri sizlerle buluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

 

CUMHURİYET KUTLAMALARINA RENK KATTI

Funda Arar, Kocaeli'nde kendisini dinlemeye gelenlere müzik ziyafeti yaşattı. “Senden Öğrendim”, "Benim İçin Üzülme", “Alagül” “Yak Gel”, “Gamsız”, “Ateş Düştüğü Yeri Yakar”, “Yediverenim”, “Onursuz Olmasın Aşk”, “Kum Gibi”, “Duyanlara Duymayanlara“Onu Alma Beni Al”, “Rakkas” “Sallasana Mendilini”, “Unutamadım”, “Bende Özledim Bende” “Yanıyorum”, “Kesil Çayır”, “Armağansın”, “Camdan Kalp”, “Estarabim”, “Arapsaçı”, Kalp Kalbe Karşı” gibi sevilen şarkılarıyla müzik ziyafeti yaşatan sanatçı, gecenin finalinde yeniden sevenleriyle "Onuncu Yıl Marşı’nı seslendirerek Kocaeli’ndeki Cumhuriyet kutlamalarına renk kattı.

 

FESTİVALDE SÖYLEŞİ VE ETKİNLİKLER
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen festivalin son gününde ‘Gri Koç’ olarak bilinen Gökhan Müftüoğlu, sahne alarak hayranlarıyla buluştu. ‘Gri Koç’ öğrencilerin söyleşiyle birlikte streslerinden kurtulduğuna değinerek, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla sınav ve ne olacağım kaygısını son günlerde öğrencilerimizdeki o gerginliğini hissedebiliyorsunuz. Hatta ekstra stresli olan arkadaşlarımız da vardı. Ancak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği destek programları ile yapılan bu tür söyleşiyle, öğrencilerin birçoğunun rahatlamış olduğunu gördüm” dedi. Söyleşinin ardından yazar Gökhan Müftüoğlu Gri Koç, okurlarıyla imza etkinliğinde bir araya gelerek bol bol fotoğraf çektirdi.

 

GENÇLER VE ÖĞRENCİLER İLGİ GÖSTERDİ

Öğrencilerin gönüllerince eğlendiği festivalin son gününde de etkinlikler hız kesmeden sürdü. Festivalin son gününde, sosyal medya hesaplarında milyonlarca takipçisi olan Youtube kanalında yayınladığı ve özellikle de gençlerin merakla izlediği dizilerde rol alan İzmitli sanatçı Alper Rende ve Kerem Kısakol Kocaelili öğrenci ve gençlerle buluştu.

 

FESTİVAL 3 GÜN SÜRDÜ

Kocaelililer 3 gün süren festival boyunca Şişme Oyun Grupları, Balon Futbolu, Sumo Güreşi, Canlı Langırt, Ayak Bilardosu, Dev Jenga, Şişme Dart, Gladyatör, Denge Parkuru Rodeo, Karaoke, Mini Golf Sahası, Futbol Dart gibi oyunlar oynarken Ritim Perküsyon Sanatçısı Murat Bizel’in canlı performansının yanı sıra ellerdeki materyallerle sanatçıya eşlik ederek gönüllerince eğlendi. Üç gün boyunca çok sayıda söyleşiyle etkinliğe ve konsere ev sahipliği yapan “Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivali”, Kocaelililerden tam not aldı.

 

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