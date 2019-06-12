Darıca Belediyesi’nden Konsere Davet

Darıca Belediyesi bünyesinde verilen eğitim kurslarında öğrenim gören Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği korosu kursiyerleri, düzenlenecek olan konserde hünerlerini sergileyecek. Yıl boyunca kurslarda eğitim alan kursiyerlerin oluşturduğu Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği korosu, 15 Haziran Cumartesi günü saat 20.00’da Darıca Sahilde bulunan Amfi Tiyatroda sahne alacak. Kursiyerlerin hünerlerini sergileyeceği ve katılımın ücretsiz olacağı konsere tüm Darıcalılar davetli.