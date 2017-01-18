KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dr. Kubilay’dan Sağlıklı Zayıflamanın Sırları!

Gebze Belediyesi’nin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Dr. Gürkan Kubilay “Yiye Yiye Zayıflatıyoruz” konulu semineri ile Gebzeliler ile bir araya geldi.

Dr. Kubilay'dan Sağlıklı Zayıflamanın Sırları!

18 Ocak 2017 Çarşamba 13:19

Dr. Gürkan Kubilay 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda bulunan kültür salonunda gerçekleştirdiği seminerinde sağlıklı bir şekilde nasıl kilo verileceğini Gebzelilerle paylaştı. Katılımcıların ilgiyle dinlediği seminerde Dr. Gürkan Kubilay, ara öğünlerin zayıflamada ki önemine vurgu yaptı. Sık sık yemenin az yemekten daha sağlıklı olduğunu ifade eden Kubilay” Son dönemde bize gelen 12 bin hastaya günde kaç öğün yemek yediğini sorduk ve 11 bin 200 tanesi günde 2 yada 3 öğün olduğunu söyledi. Bu insanlarda çoğunlukla ara öğün yok, kahvaltı yok ve bu yüzden kilo alıyorlar. Ara öğünler gerçekten çok önemli, ara öğünleri ihmal etmeyin. Çok yiyenin kilo verdiği az yiyenin kilo aldığı bir dünyada yaşıyoruz. Biz bu insanların öğünlerini 5-6 öğüne çıkardık, ara öğünler uyguladık ve kilo verdiklerini gördük. Her insanın metabolizması farklıdır. Önemli olan doğru saatte doğru besinleri almak” ifadelerini kullandı. 


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
Sağlıklı ZayıflamaKültür SanatDaricaGebzeKocaeliçayırovaGölcükGebze Gazetesi
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Cevat Akşit Gebze'de! Cevat Akşit Gebze'de!
Kitap Günleri Başlıyor! Kitap Günleri Başlıyor!
UFKA YOLCULUKTA TAM GAZ! UFKA YOLCULUKTA TAM GAZ!
‘Doğudan Batıdan Yankılar’ Bu Konserde! ‘Doğudan Batıdan Yankılar’ Bu Konserde!
''Zor Roman'' Yarın Sahnede! ''Zor Roman'' Yarın Sahnede!
SCL Üyelerinden Anlamlı Organizasyon! SCL Üyelerinden Anlamlı Organizasyon!
Yukarı Çık

banner194

banner190

Cevat Akşit Gebze'de!
Gebze Belediyesinin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Cevat Akşit “Müslümanın...

Haberi Oku