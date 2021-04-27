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Erbil'den Kerkük'e

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 5 yıl önceki facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz..

Erbil'den Kerkük'e

27 Nisan 2021 Salı 10:03

 Erbil'den Kerkük'e giderken Türk İslam medeniyetinin muhteşem bir tarihinede yolculuk yaptık.
Erbil Kerkük arası 100 km. Yol üzerinde Türkmeneli şehirlerinden geçtik , bizi ilk karşılayan şehir Kuştepe oldu.
Mezepotamya medeniyetinin bereket kaynağı zapsuyunun geçtiği Altun köprü şehrinde 4.Murad'ın Bağdat seferinde yapılan köprüde tarihi düşünüp ecdadı hatırladık .
Altun köprüde 28 mart 1991 yılında saddam Hüseyin'in emri ile şehid edilen 102 Kerküklü Türkmenin mezarını ziyaret edip Fatiha okuduktan sonra Türk gazeteciler heyetinde yer alan Saygın ve duayen gazeteci Yavuz Donat ve diğer gazeteci arkadaşlarla hatıra fotoğrafı çektik.
Daha Kerkük'e girmeden acı gerçeklerle yüzleşmeye başladık.
Türkmeneli Kerkük'le ilgili gezi notlarımız devam ediyor.








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Turizm Haftası ve Kocaeli’de Köy Kültürü
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.

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