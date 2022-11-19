ESKADER’den Anma Toplantısı



İlk Programda vefatının birinci yıldönümünde şair, yazar ve fikir adamı Yusuf Bilge, edebiyatçılar, şairler, ailesi ve dostları tarafından anılacaktır. Türk Edebiyatı Vakfı’nda gerçekleşecek toplantı, 24 Kasım Perşembe, saat 18.00’de başlayacak. Gazeteci yazar Mehmet Cemal Çiftçigüzeli, eğitimci yazar ve şair Yusuf Dursun ve gazeteci yazar edebiyatçı Mehmet Nuri Yardım ve Yusuf Bilge'nin çocuklarının birer konuşma yapacağı toplantıyı Eğitimci- şair yazar Mahmut Topbaşlı yönetecek.

ESKADER'in düzenlediği Babiali sohbetleri toplantısına katılımınızı ve desteğinizi dileriz.





ESKADER YÖNETİM KURULU





Yusuf Bilge kimdir?

Şair ve yazar. Tam adı Yusuf Bilge Boyacı. 1 Ağustos 1952 tarihinde Isparta’nın Yalvaç ilçesinde dünyaya geldi. Babası M. Ali Bey Leblebiciler Mahallesi Boyacılar sülalesinden, annesi Dürdane Hanım Kaş Mahallesi Hacıbeyler’dendir.

İlkokulu Gelendost ilçesinde, ortaokul ve liseyi Yalvaç’ta okudu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan 1975 yılında mezun oldu. Başbakanlık Personel Dairesi’nde kontrolör olarak çalıştı. Toprak Tarım Reformu Müsteşarlığı Urfa ve Konya birimlerinde Araştırma-Eğitim Uzmanlığı yaptı.

Beş yıllık devlet hizmetinde bulunduktan sonra istifa ederek serbest ticarete atıldı. Orman ürünleri, tekstil ve oto lpg dönüşümü üzerine girişimleri oldu. Bu arada İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme üzerine Yüksek Lisans eğitimi aldı. 'Balkanlardan Türk Göçleri ve Göç Sosyolojisi' konulu tezini hazırladı. 2006 yılında emekliye ayrılarak kendisini tamamen edebî çalışmalara verdi.

1983’ten bu yana İstanbul’da ikamet ediyordu. Evli ve dört çocuk babasıdır. Aydınlar Ocağı, Türk Ocağı, ESKADER, TYB ve İLESAM üyeliklerinin yanı sıra Turan Kültür Vakfı’nın da kurucu üyesidir.

Yusuf Bilge’nin şiir ve yazıları, köşeyazarı olduğu Sanatalemi.net’te ve pek çok sitede yayımlanmıştır. 27 Kasım 2021’de vefat eden Yusuf Bilge 2013 yılında Orhan Şaik Gökyay Şiir Ödülüne değer görülmüştü.



