Eski Bakan’dan Başkan Şayir’e ziyaret

Kars-Ardahan-Iğdır Vakfı tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslar arası Fuar alanında düzenlenen Tanıtım Günleri’ne katılmak için ilimize gelen eski Denizcilik, Haberleşme ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Aslan ile beraberinde İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’i makamında ziyaret ettiler. Ziyarete İlçe Başkan vekili Murat Dursun, AK Parti İl yönetim Kurulu üyesi Fazıl Korkmaz’da katıldı.

DAVAMIZA SAHİP ÇIKALIM

Ziyarette AK Parti teşkilatlarının her kademesinin ayrı ayrı bir öneme sahip olduğuna değinerek “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ülkemiz için canla başla çalışıyor. Onun çalışmalarına hepimiz sahip çıkmalıyız. Teşkilatımızın her kademesinde görev yapan ve Belediye Başkanlığı yapan tüm arkadaşlarımıza büyük görevler düşüyor. Cumhurbaşkanımıza sahip çıkalım. Ülkemiz için halkımız için çalışalım. Yedi düvele karşı mücadele ediyoruz. Davamıza sahip çıkalım. Güçlü olmalıyız. Dava şuuruyla mücadele etmeliyiz. İftiralara fitnelere fırsat vermeyelim.”dedi.

ŞAYİR, DİLİSKELESİ YOL PROJESİNE BAKANDAN DESTEK İSTEDİ

Başkan Şayir, Diliskelesi’ne alternatif bir girişin yapılması için Ulaştırma Bakanlığına sunduğu projenin hayata geçmesi için çizilen yol projesini bakan Arslan'a sundu. Konuyla ilgili destek istedi. Bakanda projeyi alarak Ankara desteği vereceğini söyledi. Bakan Arslan, Belediye Başkanımız Hamza Şayir’in de göreve geldikten sonra güzel çalışmalara imza atmak için mücadele ettiğini görüyoruz. İnşallah seçim sürecinde vermiş olduğu sözleri ve daha fazlasını görev süresince yerine getirmiş olacak ve yeni bir Dilovası’nı inşa edecektir. Kendisine güveniyoruz.”dedi.

PROJELERİMİZ TEK TEK HAYATA GEÇECEK

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ileten Başkan Şayir ise yaptığı çalışmalar hakkında Aslan ve beraberindekilere açıklamalarda bulundu. Şayir yaptığı konuşmasında “Göreve geldiğimiz günden bu yana “Yeni Dilovası” söylemi ile halkımızın huzur ve refahı için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hükümetimizin ve Büyükşehir Belediyemizin de desteği ile söz verdiğimiz projeleri tek tek hayata geçireceklerini söyledi. Geçen süre içerisinde çok olumlu görüşmelerimiz oldu. İnşallah kısa sürede görüşmelerimiz neticelenecek sizlerinde desteği ile projelerimiz hayata geçmeye başlayacaktır.”dedi













