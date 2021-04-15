Evde Kal: Covıd-19 Günlerinde Sağlık ve İletişim Stratejileri

Dünyayı tehdit eden pandemi COVID-19, 2020 yılının ilk günlerinden başlayarak insanlığı büyük bir sınavdan geçiriyor!





Hızla tüm dünyaya yayılan ve binlerce insanın yaşamını yitirmesine neden olan virüsle mücadeleyi mercek altına alan bu kitap; "Bu da geçer!” dediğimiz günlere ayna tutuyor. Okuyucuya, Tıp gözlüğünden salgına dair bilgi veren ve bir başka cephede de salgın günlerinin iletişim çalışmalarından kesitler sunan eser; COVID-19 ve bağışıklık sistemi ilişkisini, sağlık hizmetlerinde yeni iletişim yollarını, pandemi psikolojisini ve bu zorlu günlerin hepimize öğrettiklerini masaya yatırıyor. Salgın dönemini sektörel bağlamda da ele alan çalışma, yöneticilerin ve markaların iletişim stratejilerini değerlendiriyor.