Gebzeli çocukları buluşturan şenlik!

Gebze Belediyesi tarafından sömestr tatiline giren Gebzeli çocuklar için düzenlediği Karne Şenliği, ‘Berfu’nun Rüyası’ ile başladı. GKM salonunu hınca hınç dolduran Gebzeli çocuklar Berfu’nun rüyalarını, yaşadığı maceraları konu alan tiyatro oyununu ilgiyle izledi. Müzikli çocuk tiyatrosunu keyifle izleyen çocuklara patlamış mısır, pamuk şekeri ve Osmanlı macunu da ikram edildi. Çocukların dolu dolu bir sömestr tatili geçirmesini hedefleyen Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Karne Şenliği 28 Ocak Pazar gününe kadar sürecek.



DOPDOLU PROGRAM

Katlımın tamamen ücretsiz olduğu ve tüm çocukların davet edildiği Karne Şenliğinde 23 Ocak Salı saat 14:00’de Cambaz Show çocuk gösterisi, 24 Ocak Çarşamba saat 14:00’de “Neşeli Hayvanlara Müzikali” çocuk tiyatrosu, 25 Ocak Perşembe saat 14:00’de “Kutup Masalı” çocuk tiyatrosu, 26 Ocak Cuma saat 14:00’de “Aliş’in Macerası” Çocuk tiyatrosu ve 27-28 Ocak Cumartesi- Pazar saat 13:00 ve 15:00’da iki seans olarak “Buz Devri” çocuk sineması ile gösterimi gerçekleşecek.