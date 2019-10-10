Gebzeli Çocukların Tiyatro Keyfi

Tiyatroyu Başkan Amcalarıyla İzlediler

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen çocuk tiyatrosunu izlemeye gelen çocuklara Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz sürpriz yaptı. Çocuklar tiyatroyu Başkan amcalarıyla birlikte izledi. Solonu hınca hınç dolduran çocuklar tiyatro gösterisi öncesi eğlenceli aktivitelerle zaman geçirdi.

SİZLER BİZİM YARINLARIMIZSINIZ

Çocuklara sürpriz yaparak salona gelen Başkan Büyükgöz çocuklarla sohbet etti. Kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Başkan Büyükgöz, “Çocuklar sizler bizim geleceğimizsiniz. Her ne yapıyorsak sizler için yapıyoruz. Bugün bir tiyatro oyununu birlikte izleyeceğiz. Zaman zaman çok güleceğiz, zaman zaman da düşüneceğiz. Daha güzel ve dolu dolu programları sizler için gerçekleştireceğiz. İyi seyirler çocuklar” dedi. Başkan Büyükgöz daha sonra, ‘İyilik Ağacı’ isimli çocuk tiyatrosunu çocuklarla birlikte izledi onların eğlencesine ortak oldu.