Gebzeli çocukların tiyatro keyfi

Büyükşehir Belediyesi, Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde çocukların yarıyıl tatilinde gidebilecekleri ücretsiz tiyatro etkinlikleriyle dolu bir program hazırladı. Çocukların severek izlediği tiyatrocu Zafer Aydın tarafından yazıp yönetilen “Uzun Eşşek” isimli komedi çocuk oyunu ve tiyatro eğitmeni Kemal Şamdanlı’nın yazıp yönettiği Baloncu Amca isimli çocuk oyunu miniklere eğlenceli dakikalar yaşattı.

EĞLENDİRİRKEN EĞİTİYOR

Çocuk oyunları, çocukları eğlendirirken eğitici bilgiler de verdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz düzenlenen oyunlar, çocukların yarıyıl tatillerini keyifle, eğlenerek geçirmesine olanak sağlıyor. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde 25 Ocak Cumartesi günü Televizyon Canavarı isimli çocuk tiyatrosu saat 12.00 ve 14.00 saatlerinde sahne alacak. 27 Ocak Pazartesi günü ise Kayıp Sayfa isimli çocuk tiyatrosu yine saat 12.00 ve 14.00 saatlerinde çocuklar için sahnede olacak.