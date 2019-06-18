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GESMEK yıl sonu sergisine hazırlanıyor

Gebze Belediyesi Meslek Eğitim Kursları (GESMEK) Yıl Sonu Sergisi 19 Haziran Çarşamba günü (yarın) saat 11.00’de 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda bulunan Müze Salonu’nda gerçekleşecek.

GESMEK yıl sonu sergisine hazırlanıyor

18 Haziran 2019 Salı 10:34

 8 aylık kurs sürelerini başarıyla tamamlayan GESMEK kursiyerlerinin alın teri göz nuru eserlerinin yer alacağı yılsonu sergisine tüm Gebzeliler davetli. Yaklaşık 3500 kursiyerin eğitim gördüğü GESMEK Kapanış Sergisinde; iğne oyası, tel kırma, makine nakışı, kumaş boyama, mefruşat, el nakışı elde maraş işi, kırkyama, keçe yapımı, bebek odası hazırlama, takı tasarım, deri çanta yapımı, resim, ebru, tezhip, minyatür ve hüs-i hat branşlarında ürünler sergilenecek.


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