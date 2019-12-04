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GESMEK’ten Engeliler Günü Özel Konseri

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Engelliler Günü Özel GESMEK Türk Halk Müziği Konseri düzenlendi Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Engelliler Günü Özel GESMEK Türk Halk Müziği Konseri verildi.

GESMEK'ten Engeliler Günü Özel Konseri

04 Aralık 2019 Çarşamba 18:49

 Gebze Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konsere ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda Gebzeli katıldı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı selamlama konuşmasında, “Dünya Engeliler Gününüzü kutluyorum. Bu tür günler, yılda bir kez hatırlanacak günler değildir. Yılın her günü bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Gebze Belediyesi olarak engelleri birlikte aşacağız. Bu anlamda yaptığımız çalışmalar neticesinde Türkiye’nin ilk engelli parkını Gebze’mize kazandıracağız. Meclisimizde aldığımız kararla da engelli vatandaşlarımız nikah salonlarında düğünlerini yapmak isterlerse herhangi bir salon ücreti alınmayacak” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükgöz konser sonunda Şef Ünal Dursun ve ekibine teşekkür etti, çiçek takdiminde bulundu.   
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