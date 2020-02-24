banner462
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

GKM’de Ahmet Doğan’ın sohbetine yoğun ilgi

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Ahmet Doğan “İmanın Tadı” konulu sohbetiyle Gebzelilerle bir araya geldi.

GKM'de Ahmet Doğan'ın sohbetine yoğun ilgi

24 Şubat 2020 Pazartesi 16:19

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Ahmet Doğan “İmanın Tadı” konulu sohbetiyle Gebzelilerle bir araya geldi. Ahmet Doğan’ın sohbet programı Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Salonu dolduran konuklara manevi bir akşam yaşatan Ahmet Doğan Hoca konuşmasına davete icabet eden konuklara teşekkür ederek başladı.

İKİ DEĞERLİ NİMET VARDIR

Ahmet Doğan Hoca sohbetinde, “Yüce Rab’ımızın biz kullarına iki değerli nimeti vardır. Bu nimetlerden bir tanesi hayat nimeti diğeri ise iman nimetidir. Hayat nimeti kazanılan bir nimet değildir ama iman nimeti kazanılarak elde edilen bir nimettir. İman gönül dünyamızda şüpheye yer vermeden kabullenmektir” ifadelerini kullandı. Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri 26 Şubat Çarşamba günü saat 11:00 ve 15:00 olmak üzere iki seans sahnelenecek olan “Meraklı Papağan” çocuk tiyatrosuyla devam edecek. Katılımın ücretsiz olduğu kültür-sanat etkinliklerine tüm Gebzeliler davetli.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GKM’de Ahmet Doğan’ın Sohbetine Yoğun IlgiGebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'deki Roma Köprüsü restore edilecek Kocaeli'deki Roma Köprüsü restore edilecek
Karambol tiyatro oyunu Gebze’de sahne aldı Karambol tiyatro oyunu Gebze’de sahne aldı
Dilovası İmam Şafii Camisi’nin temeli atıldı Dilovası İmam Şafii Camisi’nin temeli atıldı
Hatice Kübra Tongar Gebzelilerle buluştu Hatice Kübra Tongar Gebzelilerle buluştu
Millet Kütüphanesi Açılıyor Millet Kütüphanesi Açılıyor
Müzede ‘Seramiğin Öyküsü’ konuşulacak Müzede ‘Seramiğin Öyküsü’ konuşulacak
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kocaeli'deki Roma Köprüsü restore edilecek
Kocaeli'deki Roma Köprüsü restore edilerek gün yüzüne çıkarılacak.

Haberi Oku