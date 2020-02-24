GKM’de Ahmet Doğan’ın sohbetine yoğun ilgi

İKİ DEĞERLİ NİMET VARDIR
Ahmet Doğan Hoca sohbetinde, “Yüce Rab’ımızın biz kullarına iki değerli nimeti vardır. Bu nimetlerden bir tanesi hayat nimeti diğeri ise iman nimetidir. Hayat nimeti kazanılan bir nimet değildir ama iman nimeti kazanılarak elde edilen bir nimettir. İman gönül dünyamızda şüpheye yer vermeden kabullenmektir” ifadelerini kullandı. Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri 26 Şubat Çarşamba günü saat 11:00 ve 15:00 olmak üzere iki seans sahnelenecek olan “Meraklı Papağan” çocuk tiyatrosuyla devam edecek. Katılımın ücretsiz olduğu kültür-sanat etkinliklerine tüm Gebzeliler davetli.