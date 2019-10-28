GKM’de Dursun Ali Erzincanlı Sohbeti

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Dursun Ali Erzincanlı “Şiir ve Naat Dinletisi” programıyla GKM’de Gebzelilerle bir araya geldi. Gebzelilerin yoğun ilgi ve katılım gösterdiği programa AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve çok sayıda Gebzeli katıldı.

ŞİİR NAAT YOLCULUĞU YAPACAĞIZ

Programın başında kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bir gönül dostunu bu akşam sizlerle buluşturduk. Rabbim onun sohbetinden kim olduğumuzu, nerden gelip nereye gittiğimiz tazelemeyi nasip etsin. Bu akşam kim olduğumuzu hatırlayacağımız bir şiir, naat yolculuğu yapacağız. Ben salonu dolduran tüm konuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu tür programları sahipsiz bırakmadığınız sürece kültür-sanat programlarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ’E TEŞEKKÜR ETTİ

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker yaptığı selamlama konuşmasında, “Maşallah, görüyorum ki Gebzeliler bu tür programların kıymetini biliyor, salonu tıklım tıklım doldurmuş. Belediyelerin fiziki çalışmaların yanı sıra insanın kalben de beslenmesi lazım. Bu anlamda bu tür etkinliklere ev sahipliği yaptığı için ben Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

ERZİNCANLI SALONU MEST ETTİ

Protokol konuşmalarının ardından Dursun Ali Erzincanlı birbirinden güzel şiir ve naatları Gebzeliler için seslendirdi. Zaman Zaman duygusal anların yaşandığı program, Gebzelilerden de tam not aldı. Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri Kasım ayında da birbirinden farkı konu ve konuklarıyla devam edecek.

















