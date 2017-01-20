GKM’de Kahkaha Tufanı!

Etkinlik kapsamında 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan kültür merkezi salonunda gerçekleşen “Ziyafet Sofrası” isimli tek perdelik komedi türündeki tiyatro gösterisi, Gebzeli tiyatro severlerden büyük ilgi gördü. Kahkahanın bir an bile eksik olmadığı iki sarhoşun karınlarını doyurmak için girdikleri dergahta başlarından geçen komik olayların anlatıldığı tiyatro gösterisi Gebzeli tiyatro severlerden tam not aldı. Oyuncuların performanslarıyla damga vurduğu tiyatro gösterisi sonunda oyuncular uzun süre izleyiciler tarafından alkışlandı. Kültür-sanat etkinlikleri 22 Ocak Pazar günü “Kütüphane Yolunda” isimli çocuk tiyatrosu ile devam edecek. Saat 14:00 da başlayacak olan müzikli çocuk tiyatrosuna tüm Gebzeliler davetli.



