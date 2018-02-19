GKM’de kahkaha tufanı

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikler kapsamında Stand-up Show ile Emrah Gebzelileri kahkahalara boğdu. “Arkadaşa Gülüp Çıkacam” isimli Stand-up Show’u ile Gebzelilerle bir araya gelen Emrah, anlattığı birbirinden komik hikayeleri ile Gebzelilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Anlattığı hikayelere kahkahalara eşlik eden Gebzeliler Stand-up Show’a tam puan verdi. Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri 21 Şubat Çarşamba “Ormandaki Kristal” isimli çocuk tiyatrosu ile devam edecek. Saat 11:00 ve 14:00 olmak üzere iki gösterimi gerçekleşecek olan çocuk tiyatrosunu tüm Gebzeli çocuklar davetli.



