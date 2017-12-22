GKM'de Ortadoğu konuşuldu

Özellikle son dönemlerde Ortadoğu’da yaşanan olayların her yönüyle ele alındığı konferansa Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel ve çok sayıda Gebzeli katıldı. Kurtoğlu verdiği konferansında Ortadoğu’da yapılmak istenen oyunları bir bir Gebzeliler ile paylaştı. Amerika’nın sınırlarının bütün dünya ile bütünleştiğini ifade eden Kurtoğlu, “Amerika’nın en büyük amacı büyük İsrail devleti kuruluncaya kadar İsrail’e hizmet etmektir. Birisi bir yalan söyler sonra kendisi de inanır. Ama burada şöyle farklı bir durum var. Burada söylenen yalanları gerçekleştirmeye çalışan güçler, kişiler var. Bu sebeple Türkiye olarak düşmanımızı iyi tanımalıyız. Düşmanını iyi tanımak silahlarını iyi bilmek savaşta çok önemlidir” ifadelerini kullandı. Programın sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel, Ramazan Kurtoğlu ve moderatör Cansu Canan Özgen’e hediye takdiminde bulundu. Kurtoğlu, sevenleri için kitaplarını imzaladı.