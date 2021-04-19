Gordion'un Düğümü: Sakarya Meydan Muharebesi
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın öncülüğünde hazırlanmış belgeselimizi Devri Alem youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz.
Sakarya Meydan Muharebesi ile milletimizin 1683'te Viyana kapılarından başlayarak Anadolu'ya doğru 238 yıllık gerileyişi son bulmuştur. Zafer kazanan Türk Ordusu ve Milli Mücadele Hükümeti'ne yurtta ve Dünya'da gösterilen saygı artmıştır. Kazanılan zaferin ordumuza verdiği moral ve yapılan hazırlıklar sayesinde 26 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferi ile Anadolu düşman işgalinden kurtarılmıştır.
Hazırlamış olduğumuz Sakarya Meydan Muharebesi belgeselini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=i-0MeZbQnGM
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