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Gordion'un Düğümü: Sakarya Meydan Muharebesi

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın öncülüğünde hazırlanmış belgeselimizi Devri Alem youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz.

Gordion'un Düğümü: Sakarya Meydan Muharebesi

19 Nisan 2021 Pazartesi 16:40

Sakarya Savaşı 22 gün 22 gece sürmüş 23 Ağustos 1921 tarihinde başlamış ve 13 Eylül 1921 tarihinde sona ermiştir.

Sakarya Meydan Muharebesi ile milletimizin 1683'te Viyana kapılarından başlayarak Anadolu'ya doğru 238 yıllık gerileyişi son bulmuştur. Zafer kazanan Türk Ordusu ve Milli Mücadele Hükümeti'ne yurtta ve Dünya'da gösterilen saygı artmıştır. Kazanılan zaferin ordumuza verdiği moral ve yapılan hazırlıklar sayesinde 26 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferi ile Anadolu düşman işgalinden kurtarılmıştır.

Hazırlamış olduğumuz Sakarya Meydan Muharebesi belgeselini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=i-0MeZbQnGM

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