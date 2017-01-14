KÜLTÜR VE SANAT:
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GÜLMEK İSTEYENLER KAÇIRMASIN!

Yurt genelinde büyük ilgi gören ve önemli oyuncaların yer aldığı "Tuhaf Bir Pazar Günü" isimli oyun, yarın saat 19.30’da Osman Hamdi bey Kültür Merkezinde sahne alacak. Oyunda birbiri sıra gelişen komik hikayeler yer alıyor.

GÜLMEK İSTEYENLER KAÇIRMASIN!

14 Ocak 2017 Cumartesi 12:24

YARIN 19.30’DA

"Tuhaf Bir Pazar Günü" isimli oyun, yarın saat 19.30’da Osman Hamdi bey Kültür Merkezinde sahne alacak. Kayra Şenocak’ın yazdığı İrfan Kargı’nın yönettiği oyun Epizot Sanat tarafından sahnelenecek. Ceyhun Fersoy, Özgür Özgülgün, Bengi İdil Uras, Sibel Tomaç, Arzu Oruç’un yer aldığı oyunda birbiri sıra gelişen komik olaylar anlatılırken daha önce sahne aldığı yerlerde büyük ilgi gören oyun yarın ise Gebzeliler karşısında sahne alacak.

BÜYÜK İLGİ GÖRMÜŞTÜ

Bilet satışlarının devam ettiği "Tuhaf Bir Pazar Günü" isimli oyunun bilet fiyatları Tam 30 TL, Öğrenci ve emekli ise 20 TL olarak belirlenirken daha önce sahne aldığı kentlerde büyük ilgi gören oyun bu defa Gebzelilerin karşısında olacak. Ünlü isimlerin yer aldığı oyun Gebzelileri güldürmeye hazırlanırken oyunda birbirinden farklı gelişen olaylar zinciri bir Pazar günü eksen alınarak sahnelenecek.

Refik Sıla GÜVENÇ 

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