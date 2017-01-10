Gürkan Kubilay Gebze'ye Geliyor!

Sağlıklı zayıflama yöntemlerini bizlerle paylaşacak olan Kubilay Gebzelilerin karşısına çıkacak. Ücretsiz olarak gerçekleşecek olan programa Gebzelilerin ilgi göstermesi beklenirken programda zayıflama yolları, sağlıklı zayıflama şekilleri, zayıflama üzerine püf noktaları ve daha pek çok önemli konu konuşulacak.



Refik SIla GÜVENÇ