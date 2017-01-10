KÜLTÜR VE SANAT:
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Gürkan Kubilay Gebze'ye Geliyor!

Dr. Gürkan Kubilay, Yiye Yiye Zayıflatıyoruz isimli programıyla (17.01.2017) saat 19.30’da Gebze Kültür Merkezinde Gebzelilerle olacak.

Gürkan Kubilay Gebze'ye Geliyor!

10 Ocak 2017 Salı 14:24

Sağlıklı zayıflama yöntemlerini bizlerle paylaşacak olan Kubilay Gebzelilerin karşısına çıkacak. Ücretsiz olarak gerçekleşecek olan programa Gebzelilerin ilgi göstermesi beklenirken programda zayıflama yolları, sağlıklı zayıflama şekilleri, zayıflama üzerine püf noktaları ve daha pek çok önemli konu konuşulacak.

Refik SIla GÜVENÇ 

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Anahtar Kelimeler
SağlıkZayıflamaGürkan KubilayGebze GazetesiKocaeliçayırova
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