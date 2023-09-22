Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle

Kocaeli

Büyükşehir Belediyesi tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi. Gebze Alaettin Kurt Stadyumunda bir araya gelen Anne Şehir katılımcıları fiziksel aktivite eşliğinde coşkulu bir gün yaşadı. Programda beslenme danışmanlığı, sağlık taramaları, çocuk gelişim atölyeleri, eğlenceli atletizm gibi etkinlikler düzenlendi. Stadyumda gerçekleşen etkinliğe Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de katıldı. Etkinliğe katılan kadınlara seslenen Başkan Büyükakın, ‘’Bir şeyin içinde kadın varsa orası bir başka güzel, hayata dokunduğunuz her yer güzelleşiyor’’ dedi.

‘’SİZ MUTLU OLDUĞUNUZDA VE TOPLUM MUTLU OLACAK’’

‘’Bir şeyin içinde kadın varsa orası bir başka güzel, hayata dokunduğunuz her yer güzelleşiyor’’ sözleriyle konuşmasına başlayan Büyükakın, ‘Sizi hayatın içinde böyle görmek. Ben inanıyorum ki aslında hayatın diğer alanlarına da sirayet edecek ve oralar da güzelleşecek. Siz mutlu olduğunuzda, çocuklarınız mutlu olacak, aile mutlu olacak, ebeveyn mutlu olacak, toplum mutlu olacak. Buna yürekten inanıyoruz. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bu etkinlik gerçekleştiriliyor. Aslında Hareketlilik Haftası vurgusu şununla alakalı. Modern toplumun insanı hareketsiz bir yaşam içinde. Maalesef şehir yaşamlarıyla birlikte insanlar daha az hareket etmeye başlıyorlar. Geleneksel toplum biçimlerindekinden farklı olarak ve buna bağlı olarak modern şehirlerde yaşayan insanlarda, obezite yani şişmanlık, beraberinde tansiyon, kolesterol yüksekliği, şeker yüksekliği gibi metabolik sorunlarla beraberinde geliyor. Ama hareketlilikle birlikte bütün bu sorunlardan uzaklaşmış oluyoruz’’ ifadesini kullandı.

‘’AİLE KURUMU GÜÇLENECEK’’

Başkan Büyükakın, konuşmasına şöyle devam etti; ‘Biz inanıyoruz ki kadınlar yaşamın içinde güçlü bir şekilde var oldukça, sağlıklı bir şekilde var oldukça, beden sağlığı ile birlikte, ruh sağlığı da güçlenecek ve bu bizim en temel unsurumuz olan bu milleti bu millet yapan aile kurumunu da güçlendirecek. Biliyorsunuz aile kurumuna dönük her cepheden saldırılar var ve biz aslında aile kurumunu ne kadar güçlendirirsek, aileyi ne kadar güçlü hale getirirsek bu toplum o kadar güçlü olacak. Sizlere inanıyoruz. İnsanın mutluluğu, toplumun mutluluğu, milletimizin huzuru. Onun için ben bir kez daha bu etkinliğe bu kadar emek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bilin ki büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyemiz, diğer belediye başkanlarımızla birlikte sizlerin bu hayata daha güçlü katılımı için elimizden gelen tüm imkânları seferber edeceğiz.’’

BU YILIN TEMASI ŞEHRİNİ KEŞFET

Türkiye Belediyeler Birliği’nin ulusal koordinatörlüğünü üstlendiği Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerinin 2023 yılı teması “Şehrini Keşfet” sloganıyla “Gelecek Enerjini Koru”” olarak belirlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğünün organize ettiği etkinlikte, hem fiziksel sağlığımızı hem de zihinsel sağlığımızı destekleyen, yaşam kalitemizi sağlıklı beslenme ve spor egzersizleri ile desteklenmesi gerekliliğinin ve hareketli yaşam tarzının hayatımızdaki önemi vurgulandı. Avrupa Hareketlilik Haftasında yaklaşık 3.000 belde ve şehir, yerel paydaşlarla farkındalık ortaya çıkarmak için faaliyetler ve etkinlikler düzenleyerek aktif hareketlilik, toplu taşıma ve diğer temiz, akıllı ulaşım çözümleri lehine davranış değişikliğine teşvik ediyor.

ANNE ŞEHİR’LE BAĞLANTI KUR

Avrupa Hareketlilik Haftasında gerçekleşen etkinliğe yaklaşık 1000 kadın, çocuk ve aile katıldı. Büyükşehir Belediyesine bağlı Anne Şehir sağlıklı yaşam programı, yıl boyu fiziksel aktivite, fizyoterapist, diyetisyen, psikolojik danışmanlık hizmetleri ile şehirde hareketin dinamizmini kadın ve çocuklarla birlikte yaşatıyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftasında Mutlu Şehir Kocaeli'de Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı faaliyetlerinden faydalanmak için 262 318 27 25 nolu telefondan bilgi alınabilmektedir.



