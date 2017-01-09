Herkes kitap okusun!

Gebze Kiğılı mağazası müdürü Selçuk Şayir,” Personelimize ve buraya gelen müşterilerimize kitap okumanın faydalarını anlatıp onlara tavsiyelerde bulunuyoruz. Kitap okumanın faydalarını anlatmaya gerek yok, çalışanlarımız da molalarında kitap okuyor, bu oldukça faydalı ve önemli bir şey, kitapların dünyası çok, ayrı bu nedenle herkes kitap okuyarak bu duyguyu yaşamalı” dedi.



Selçuk Esmer GEÇAL