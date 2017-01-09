KÜLTÜR VE SANAT:
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Herkes kitap okusun!

Gebze Center Kiğılı mağazası müdürü Selçuk Şayir, mağazaya gelen müşterilerine kitap okumaya teşvik ediyor.

Herkes kitap okusun!

09 Ocak 2017 Pazartesi 10:09

Gebze Kiğılı mağazası müdürü Selçuk Şayir,” Personelimize ve buraya gelen müşterilerimize kitap okumanın faydalarını anlatıp onlara tavsiyelerde bulunuyoruz. Kitap okumanın faydalarını anlatmaya gerek yok, çalışanlarımız da molalarında kitap okuyor, bu oldukça faydalı ve önemli bir şey, kitapların dünyası çok, ayrı bu nedenle herkes kitap okuyarak bu duyguyu yaşamalı” dedi.

Selçuk Esmer GEÇAL 

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