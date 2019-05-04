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KÜLTÜR VE SANAT:
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"İbadetler insanı terbiye eder"

Kocaeli İl Müftüsü Yusuf Doğan, 11. Kocaeli Kitap Fuarında yaklaşan Ramazan ayının manevi atmosferine yönelik bilgiler aktardı.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 11:06

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Kocaeli Kitap Fuarı Akçakoca Konferans Salonunda Kocaeli İl Müftüsü Yusuf Doğan, “Ramazan’ı Beklerken” isimli söyleşi gerçekleştirdi. İl Müftüsü Yusuf Doğan, “İbadetler bizim kimliğimizi oluşturan amellerimizdir. Bilgi, duygu ve çevre kimliği oluşturur. Peygamber Efendimiz gusül abdesti almadan, güzel kokular sürünmeden Cuma Namazına gitmezdi. Bilginin sahih olanı geçerliyse; sahih duygu da aynı şekilde önemlidir” dedi.

İBADETLER İNSANI TERBİYE EDER

Doğan, sözlerine şöyle devam etti; “Bir adam abdestli gezmeyi silahlı gezmek kabul ederse, bu sahih duygu ile hareket etmek demektir. İbadetlerimizde huşu içerisinde olmalı, kalbi olarak yaşamalıyız. Ramazan, gecesi ve gündüzüyle kendimizi ibadete vereceğimiz bir ay olmalıdır. Ramazanı dingin bir şekilde, bayrama kadar duygu yüklü ibadetlerle yaşamak gerekir. İbadetler insanı terbiye eder.”

TERAVİH NAMAZI SÜNNETTİR

‘’Çocuk oruç tutsun tutmasa da mutlaka sahura kaldırın’’ diyen İl Müftüsü Yusuf Doğan, “Büyüklerin çocuklarıyla beraber Ramazanı idrak etmeleri çok önemli. Ramazanın sosyal yönü gecemizi gündüzümüzü kuşatıyor. Çarşı pazarda orucun emarelerini günümüzde göremez olduk. Ramazana kendimizi hazırlarken konu komşumuzu da, çevremizi de hazırlamalıyız. Ramazanda teravih ve namazların cemaatle kılınmasına önem verir toplumumuz. Teravih namazı sünnettir. Teravih namazının sosyal hayatımıza katacağı nimetler vardır” ifadesini kullandı.

İLİMİZDE1 212 CAMİ VAR

Doğan, “Kendi kültürünü oluşturmamış bir dinin yaşaması mümkün değildir, tespih, takke bunlar kültürümüzdür. Teravih namazını bir kısım kardeşlerimiz 8, bir kısım 12 rekât kılıp çıkıyor. Ülkemizde ve dünyanın dört bir tarafından 6 milyon Müslüman misafirimiz var. Kültür din hayatının sistematiğinin, hayatımızın bir parçasıdır. 1212 cami var ilimizde. Peygamber Efendimiz, Ramazan ayında Kuran-ı Kerimi hatim ederdi. 18 camimizde hatimle teravih namazı kılınacak” açıklamasını yaptı.

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