KÜLTÜR VE SANAT:
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İbrahim Erkal konuk oldu!

İlyasbey Köfte Sahibi Müslüm Osmanoğlu, Türk müziğinin önemli isimlerinden İbrahim Erkal ile bir araya geldi.

İbrahim Erkal konuk oldu!

04 Ocak 2017 Çarşamba 10:45

İlyasbey Köfte’ye konuk olan başarılı sanatçı İbrahim Erkal, Gebze’de olmaktan bir hayli memnun kalırken İlyasbey Köfte Sahibi Müslüm Osmanoğlu, önümüzdeki günlerde daha detaylı belli olacak olan projelerle ilgili, İbrahim Erkal ile bir araya geldiklerini kaydetti. Osmanoğlu, “İnşallah güzel projeler gerçekleşecek” dedi.

Refik Sıla GÜVENÇ


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