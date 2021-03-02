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KÜLTÜR VE SANAT:
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“İki Deniz Bir Şehir” Fotoğraf Yarışması

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ile İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, “İki Deniz Bir Şehir” konulu Kocaeli ve Deniz Ulusal Fotoğraf Yarışması protokolünü birlikte imzaladı.

'İki Deniz Bir Şehir” Fotoğraf Yarışması

02 Mart 2021 Salı 10:51

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi iş birliğinde Valilik onayı ile hayat bulan “İki Deniz Bir Şehir” konulu fotoğraf yarışmasının protokolü Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ve İMEAK Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel’in katılımıyla Deniz Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda imzalandı.

AMACI

Yarışma; Kentimizi tanıtmak, algılanır hale getirmek, duyarlılığı artırmak belgelemek, araştırmak, korumak, kuşaktan kuşağa aktarmak amacıyla “İki Deniz Bir Şehir” Kocaeli ve Deniz Ulusal Fotoğraf Yarışması” Kocaeli’nin kıyısı bulunduğu Marmara Denizi ve Karadeniz’de bulunan “Deniz Fenerleri”, “Limanları”, “Deniz Taşıtları”, “Tersane”, “Gemi İnşası”, “Deniz Sporları”, “Balıkçılık” ile “Kentin Tarihi ve Kültürel Mekânları”, “Doğal Güzellikleri” ve “Toplumsal Yaşamı”nı birlikte aynı karede fotoğraflamaya yönelik olarak düşünüldü.

KATILIMCILAR

Bu yarışmaya Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) profesyonel destek sağlamakta olup, yarışmada Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) etkin bir biçimde yer almaktadır. Yarışmanın yaklaşık 50 binin üzerindeki başta profesyonel kişiler ile kamuoyuna duyurulması, fotoğrafların dijital ortamda toplanması planlamaktadır.

ÖDÜLLER

01 Ocak 2019-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında Kocaeli sınırları içerisinde çekilen fotoğrafları kapsayan yarışmanın başvuru adresi: www.tfsfonayliyarismalar.org/ olup Birincilik ödülü 5 bin TL (Plaket + Sertifika), İkincilik ödülü 3 bin TL  ( Plaket + Sertifika), Üçüncülük ise 2 bin TL ‘Plaket + Sertifika), Mansiyon Ödülü (3 eser) 500TL ( Sertifika, Sergileme) (En fazla 30 eser) 200 TL (Sertifika) olarak belirlenmiştir.









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