İlber Ortaylı Büyük İlgi Gördü

“Dilini kaybeden topluluklar kopuşa uğrar”



Kocaeli Kitap Fuarlarının tartışmasız en sevilen ve ilgi gören yazarları arasında yer alan Prof. Dr. İlber Ortaylı 11. Kocaeli Kitap Fuarı’na katıldı. Prof. Dr. Ortaylı’nın söyleşini gerçekleştireceği Yahya Kaptan Salonu, başta gençler olmak üzere vatandaşlar tarafından adeta tıklım tıklım dolduruldu. Çok sayıda vatandaş yere oturarak, Prof. Dr. Ortaylı’nın gelmesini bekledi. Salona girdiğinde alkış tufanı koparılırken Prof. Dr. Ortaylı, “Bir Ömür Nasıl Geçer?” adlı söyleşi gerçekleştirdi.



“DÜZGÜN TÜRKÇE İLE KONUŞMAK ZORUNDAYIZ”

“İnsan yaşadığı sürece etrafıyla anlaşmak zorundadır. Bu yüzden dil çok önemlidir” diyerek söyleşisine başlayan Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Farklı diller üretim aracıdır. İnsanlar ve toplumlar dile önem vermelidir. Dilini kaybeden topluluklar kopuşa uğrar. Mesela İngiltere gücünü nerede alıyor söyleyeyim size; dilinden alıyor. İngiltere’de gazeteler doğru ve düzgün İngilizce ile haberlerini yazıyor. Televizyonlarda herkes düzgün İngilizceyle konuşuyor. Biz de böyle yapmalıyız. Ama maalesef televizyonlarımız ve gazetelerimiz buna hiç önem vermiyor” dedi.







“SPİKERLER HATTA PARTİ SÖZCÜLERİ DİLİNİ DÜZGÜN KONUŞMALI”

“Ekrana çıkan her kişi standart Türkçe ile konuşmak zorundadır” diyerek sözlerine devam eden Ortaylı, “Spikerler ve kamera önünde kim varsa Türkçe’yi düzgün konuşmalıdır. Panale çıkan ve özellikle siyasi partilerin sözcüleri kesinlikle Türkçe’yi düzgün konuşmalıdır. Çünkü onlar toplumda en fazla dinlenen insanlar. Televizyonlarda ve gazetelerde artık bu kontroller bitmiş gibi görünüyor ama kontrol mutlaka olmalı. RTÜK tabi ki belli kontrolleri yapıyor ama dilimizi iyi kullandırmak için topyekün karar almalıyız” şeklinde konuştu.







“ÇOCUKLAR COĞRAFYA VE MATEMATİK ÖĞRENMELİ”

Eğitim sistemindeki yanlışlardan da bahseden Ortaylı, ‘’Robotla eğitim olmaz” dedi. Robot derslerinden önce öğrenilmesi gereken derslerin olduğunu söyleyen Ortaylı, “Eğitim Roma’dan ve Sümerler’den beri çocukların gramer öğrenmesi ile başladı. Çocuklara matematik, coğrafya hatta gökyüzü bilimi öğretirlerdi. Çocukların musiki ve beden eğitimine de ihtiyacı vardır eğer iyi bir birey olmasını istiyorsak. Bu sebeplerden dolayı robotlarla eğitim olmaz böyle bir eğitim sistemi de olamaz” ifadelerini kullandı. Söyleşinin ardından imza alanına geçen İlber Ortaylı, uzun kuyrukların oluştuğu alanda kitaplarını imzaladı.