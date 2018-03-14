Kadına şiddet resimlere yansıdı

KO-MEK kadına ve çocuğa şiddete yönelik farkındalık oluşturmak için hem Gebze hem de İzmit’te karma sergi açtı.

Kadına ve çocuğa şiddete karşı farkındalık oluşturmak isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları Gebze ve İzmit’te iki ayrı noktada karma sergi açılışı gerçekleştirdi. KO-MEK kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserlerinden oluşan sergiler sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı. karma resim sergilerinde kadınlar gününe özel kadın ve çocuk figürleri ön plana çıkarıldı.

47 KURSİYERİN 107 ESERİ YER ALDI

Sergilerde ayrıca kursiyerler tarafından uygulama yapıldı. Kadına yönelik şiddete karşı uygulamalı olarak resimler yapan kursiyerler ziyaretçiler tarafından tam not aldı. Yağlı boya ve kara kalem çalışmaların yer aldığı sergide toplamda 15 kursiyerin 49 eseri yer aldı. Gebze Centar da yine KO-MEK kursiyerlerinin açmış olduğu sergide ise iğne oyası ve 3 boyutlu rölyef eserlerin yanı sıra takı tasarımı ve el emeği göz nuru şiş örgü ve iğne oyası eserler yer aldı. Açılıştan itibaren yoğun ziyaretçi katılımının olduğu sergilerde, sanatseverler eserler ve KO-MEK hakkında bilgi alarak kurslara yazılmayı ihmal etmedi. Sergilerde ayrıca ziyaretçilere karanfil dağıtılarak kadına şiddete karşı bilgilendirme yapıldı.

KOMEK’E ONLİNE KAYIT OLABİLİRSİNİZ

İzmit 41 AVM ve Gebze Center’da yer alan sergiler 12 Mart pazartesi gününe kadar ziyaretçilere açık kalacak. 12 ilçede 42 kurs merkezinde şimdiye kadar 516 bin kursiyere eğitim veren KO-MEK meslek ve sanat alanında 326 farklı branşta eğitimlerine devam ediyor. Sizde KO-MEK ailesinde yerinizi almak için www.komek.org adresinden online olarak kaydınızı yaptırarak kısa sürede istediğiniz branşta eğitim almaya başlayabilirsiniz.