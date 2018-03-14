Kadına şiddet resimlere yansıdı

47 KURSİYERİN 107 ESERİ YER ALDI
Sergilerde ayrıca kursiyerler tarafından uygulama yapıldı. Kadına yönelik şiddete karşı uygulamalı olarak resimler yapan kursiyerler ziyaretçiler tarafından tam not aldı. Yağlı boya ve kara kalem çalışmaların yer aldığı sergide toplamda 15 kursiyerin 49 eseri yer aldı. Gebze Centar da yine KO-MEK kursiyerlerinin açmış olduğu sergide ise iğne oyası ve 3 boyutlu rölyef eserlerin yanı sıra takı tasarımı ve el emeği göz nuru şiş örgü ve iğne oyası eserler yer aldı. Açılıştan itibaren yoğun ziyaretçi katılımının olduğu sergilerde, sanatseverler eserler ve KO-MEK hakkında bilgi alarak kurslara yazılmayı ihmal etmedi. Sergilerde ayrıca ziyaretçilere karanfil dağıtılarak kadına şiddete karşı bilgilendirme yapıldı.
KOMEK’E ONLİNE KAYIT OLABİLİRSİNİZ
İzmit 41 AVM ve Gebze Center’da yer alan sergiler 12 Mart pazartesi gününe kadar ziyaretçilere açık kalacak. 12 ilçede 42 kurs merkezinde şimdiye kadar 516 bin kursiyere eğitim veren KO-MEK meslek ve sanat alanında 326 farklı branşta eğitimlerine devam ediyor. Sizde KO-MEK ailesinde yerinizi almak için www.komek.org adresinden online olarak kaydınızı yaptırarak kısa sürede istediğiniz branşta eğitim almaya başlayabilirsiniz.