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Kahraman’dan ‘Farabi’ söyleşisi!

Darıca Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Kitap Fuarı bünyesinde başlatılan söyleşiler kapsamında gazetemiz kurucusu ve Devri Alem Program Yapımcısı İsmail Kahraman ile Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil öğrencilerle bir araya geldi.

Kahraman'dan ‘Farabi' söyleşisi!

05 Mart 2020 Perşembe 11:17

 Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen 1’inci Darıca Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen söyleşilerde, Devri Alem Program Yapımcısı Araştırma-Gazeteci İsmail Kahraman ile Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil öğrencilerle bir araya geldi. Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşiye Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mustafa Güneş ile öğrenciler katıldı.

KAHRAMAN’DAN FARABİ BELGESELİ

Düzenlenen söyleşide konuşmacı olarak katılan Devri Alem Belgesel Yapımcısı Araştırmacı-Gazeteci İsmail Kahraman, “UNESCO tarafından 2020 yılı Farabi yılı ilan edildi. Bildiğiniz üzere Darıca’da bulunan hastanenin de ismi taşıyan Farabi tarihimizin önemli isimlerinden biri. Gençlere rol model olacak bir hayatı var. Farabi, fen bilimine, felsefeye, mantığa, sosyolojiye, tıbba, matematiğe ve müziğe epeyce katkıda bulunmuştur. Başlıca katkıları felsefeye, mantığa ve sosyolojiye olmuş gibi görülmektedir ve, elbette, bir Ansiklopedici olarak da göze çarpmaktadır. Bir filozof olarak, Platon ve Aristo felsefesini İslam felsefesi ile bağdaştırmaya çalışan bir Yeniplatoncu (Neoplatonist) olarak sınıflandırılabilir ve onun orijinal katkılarını kapsayan birkaç diğer konudaki çok sayıda kitabına ek olarak Aristo’nun fiziği, meteorolojisi, mantığı, vb. üzerine bazı zengin açıklamalar yazmıştır” dedi. Konuşmalarla birlikte İsmail Kahraman tarafından Farabi’nin dünyaya geldiği Kazakistan Otrar kentinde çekilen “Farabi’nin gençlere rol model hayatı” isimli belgeseli izleyicilerle buluştu. Katılımcılar belgeseli ilgiyle izledi.



KARDEŞ ŞEHİR OLACAKLAR

Öte yandan, Darıca’da Farabi’nin ismini taşıyan bir hastane bulunması nedeniyle Darıca ile Farabi’nin dünyaya geldiği Kazakistan Otrar kentinin kardeş şehir olmasıyla ilgili görüşmelere başladığı öğrenildi.

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