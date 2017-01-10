Karadeniz müziğine doyacağız!

Sevilen şarkılarıyla karşımızda olacak olan Seyfi Erdem Karadeniz şarkılarıyla dolu bir akşama imza atacak. Köksal Yetkin, Mehmet Demirdağ ve Aziz Baytemur da şarkılarıyla karşımızda olacak. Konserin bilet fiyatları ise öğrenci 10, yetişkin 20 TL olarak satışa sunuldu.



Refik Sıla GÜVENÇ