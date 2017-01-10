KÜLTÜR VE SANAT:
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Karadeniz müziğine doyacağız!

Seyfi Erdem ile Karadeniz Rüzgarı isimli konser 19 Ocak akşamı saat 19.30’da Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Karadeniz müziğine doyacağız!

10 Ocak 2017 Salı 14:43

Sevilen şarkılarıyla karşımızda olacak olan Seyfi Erdem Karadeniz şarkılarıyla dolu bir akşama imza atacak. Köksal Yetkin, Mehmet Demirdağ ve Aziz Baytemur da şarkılarıyla karşımızda olacak. Konserin bilet fiyatları ise öğrenci 10, yetişkin 20 TL olarak satışa sunuldu.

Refik Sıla GÜVENÇ 

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Karadeniz MüziğiKültür MerkeziKonserKültüe Sanat
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