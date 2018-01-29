Karne Şenliği’ne eğlenceli final

Gebze Belediyesi tarafından çocukların sömestr tatillerini dolu dolu geçirimleri amacıyla düzenlenen ve bir hafta boyunca süren Karne Şenliği Buz Devri çocuk sineması gösterimi ile son buldu. Hafta sonu iki seans olarak gösterilen çocuk sinemasına her zaman olduğu gibi Gebzeli çocukların büyük ilgisi vardı. Buz Devri filminin kahramanlarının hikayelerini büyük bir ilgi ile izleyen çocuklar oldukça keyifli saatler geçirdi. Çocuklar için özel showların da yapıldığı Karne Şenliği programında patlamış mısır, pamuk şeker ve Osmanlı macunu ikram edildi.