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Kırgızistan Tanrı Dağlarında Devri Alem

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın 3 yıl önce facebook`ta paylaşmış olduğu gönderiyi sizlere sunuyoruz.

Kırgızistan Tanrı Dağlarında Devri Alem

21 Şubat 2021 Pazar 16:35


Seyhun veya Siriderya nehrinin doğduğu Kırgızistan Tanrı dağlarında devri alem
Seyhun ve Ceyhun bir başka deyişle Siriderya ve Amuderya nehirleri kültür ve medeniyet tarihimizin sınır çizgisidir
Kırgızistan ile Çin zulmü altında inleyen doğutürkistan sınırları arasında Tanrı dağlarının 4000 metrelik zirvesinden doğar
Nehrin doğduğu Ara gölünün bir tarafından Issık göle dökülün nehir doğarken bir tarafında Siriderya yani Seyhun nehri doğar narin ve kara derya nehirleri olarak Özbekistan'da Fergana vadisinde birleşir binlerce kilometre yol alarak Kazakistan'dan Aral gölüne dökülür.
Tacikistan'da Hindikuş dağlarından doğan Amuderya yani Ceyhun nehri uzun bir yol kat ederek Aral gölüne dökülür bu iki nehrin arasında kalan topraklara Maveraünnehir denir .
Maveraünnehir kültür ve medeniyet tarihimizin temel taşı gönül coğrafyamızdır Maveraünnehir'e ilgili ayrıntılı bilgiliyi bu linkten indirip okuyabilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyoruz..




 
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