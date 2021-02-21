Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın 3 yıl önce facebook`ta paylaşmış olduğu gönderiyi sizlere sunuyoruz.





Seyhun veya Siriderya nehrinin doğduğu Kırgızistan Tanrı dağlarında devri alem

Seyhun ve Ceyhun bir başka deyişle Siriderya ve Amuderya nehirleri kültür ve medeniyet tarihimizin sınır çizgisidir

Kırgızistan ile Çin zulmü altında inleyen doğutürkistan sınırları arasında Tanrı dağlarının 4000 metrelik zirvesinden doğar

Nehrin doğduğu Ara gölünün bir tarafından Issık göle dökülün nehir doğarken bir tarafında Siriderya yani Seyhun nehri doğar narin ve kara derya nehirleri olarak Özbekistan'da Fergana vadisinde birleşir binlerce kilometre yol alarak Kazakistan'dan Aral gölüne dökülür.

Tacikistan'da Hindikuş dağlarından doğan Amuderya yani Ceyhun nehri uzun bir yol kat ederek Aral gölüne dökülür bu iki nehrin arasında kalan topraklara Maveraünnehir denir .

Maveraünnehir kültür ve medeniyet tarihimizin temel taşı gönül coğrafyamızdır Maveraünnehir'e ilgili ayrıntılı bilgiliyi bu linkten indirip okuyabilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyoruz..