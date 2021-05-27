KO-MEK İle Dünyaya Açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), kendini geliştirmek isteyen binlerce üniversite öğrencisinin de yolunu açıyor. Meslek ve dil kurslarına yoğun ilgi gösteren üniversite öğrencileri KO-MEK kurslarına gelerek, ücretsiz dil kursları ile eğitim öğretim hayatlarına katkı sağlıyor.

İNGİLİZCE EĞİTİM ALDI, ABD’YE GİTTİ

KO-MEK Umuttepe Kurs Merkezi İngilizce Branşı kursuna katılan Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri öğrencisi Filis Orhan, buradan aldığı eğitimle hayatına yeni bir sayfa açtı. Yaz tatilinde hem çalışıp, hem de tatil yapabileceği bir iş arayan Çakır, ABD’ye gidebilmek için Work and Travel’de sözlü iş sınavına girdi. Özel bir firmanın yaptığı sınavda oldukça yüksek puanla başarılı olan Orhan, daha sonra ikinci bir sınava daha tabi tutularak işe kabul edildi. Girdiği iki yabancı dil sınavından da başarılı olan Çakır, yaz tatilinde ABD’ye giderek hem çalıştı hem de tatil yaparak kendini geliştirdi.

“KO-MEK BANA ÇOK ŞEY KATTI”

İş başvurusu sonrasında yapılan 2 sözlü sınavdan da başarı ile ayrılmanın mutluluğunu yaşayan Filis Orhan, “Kurs boyunca arkadaşlarım ve öğretmenlerim sayesinde iyi bir eğitim dönemi geçirdik. İngilizce bilgimizin üzerine daha da koyarak hem pratik yaptım, hem de kendimi geliştirdim. Bu da benim iş bulmamda etkili oldu” dedi. KO-MEK’te diksiyon kursu aldığını da ifade eden Orhan, burada aldığım eğitimler ve eğitim ortamı benim daha iyi gelişmeme katkıda bulundu. Ben öncelikle kendini geliştirmek isteyen üniversite öğrencilerini KO-MEK’in ücretsiz kurslarından faydalanmaları için kayıt yaptırmalarını istiyorum” diye konuştu.

KOLAY BAŞVURU

KO-MEK, İngilizce kursları kursiyerlerine, konuştuğu kişilerle basit düzeyde ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına bilinen günlük ifadeleri yabancı dilde dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisine sahip olmalarını sağlıyor. Siz de KO-MEK’te bulunan yüzlerce kurstan faydalanmak için www.komek.org adresinden kolayca kayıt olabilirsiniz.













