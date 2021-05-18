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KÜLTÜR VE SANAT:
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Kocaeli Müze Çalışmaları Sempozyumu KOCAELİ’DE İLK…

18-24 Mayıs Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kocaeli Müze Müdürlüğü ve Arkeolojihaber iş birliği ile düzenlenecek olan “Kocaeli Müze Çalışmaları Sempozyumu / Webinar” etkinlikleri 22-23 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kocaeli’de ilk defa yapılacak olan online sempozyumda; 7 oturum içerisinde 27 başlık ele alınacak.

Kocaeli Müze Çalışmaları Sempozyumu KOCAELİ'DE İLK…

18 Mayıs 2021 Salı 13:03

Kocaeli Müze Müdürlüğü ile çalışma yapan alanında uzman, araştırmacı ve akademisyenler bu sempozyumda bir araya gelecek. Afişteki QR kodunu okutarak veya Arkeolojihaber YouTube kanalı üzerinden hatırlatıcı oluşturabilirsiniz.


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