Kocaeli Müze Çalışmaları Sempozyumu KOCAELİ’DE İLK…

18-24 Mayıs Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kocaeli Müze Müdürlüğü ve Arkeolojihaber iş birliği ile düzenlenecek olan “Kocaeli Müze Çalışmaları Sempozyumu / Webinar” etkinlikleri 22-23 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kocaeli’de ilk defa yapılacak olan online sempozyumda; 7 oturum içerisinde 27 başlık ele alınacak.