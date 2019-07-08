banner426
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

Kocaeli, tiyatroyu çok sevdi

TÜİK’in 2018 yılı ‘Tiyatro İstatistikleri’ verilerine göre tiyatroya en çok giden il Kocaeli olurken Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları da bu başarının dinamosu oldu.

Kocaeli, tiyatroyu çok sevdi

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:38

Kocaeli'yi kültür ve sanat alanında Türkiye'deki özel bölgelerden biri haline getirmeyi hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları; TÜİK ‘in son verilerine göre ilimizi hedeflerinin de üstüne taşıdı. TÜİK’in 2018 yılı ‘Tiyatro İstatistikleri’ verilerine göre tiyatroya en çok giden il Kocaeli oldu. 2018-2019 tiyatro sezonunda repertuvara 8 oyun kazandıran ve toplam 16 oyun ile perdelerini açan Şehir Tiyatroları, kurulduğu günden bu yana 134 eseri sahneledi ve 1,5 milyon seyirciyle kucaklaştı.

 

KOCAELİLİ TİYATROYA KOŞTU

TÜİK’in 2018 yılı ‘Tiyatro İstatistikleri’ verilerine göre 2018 yılında toplam tiyatro seyircisi sayısı Türkiye’de 7,84 milyon olurken 2018 yılı ‘Tiyatro İstatistikleri ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ verilerine göre 2018 yılında Türkiye’de her bin kişi başına tiyatroya giden kişi sayısı 96 olarak belirtildi. Bu veriler ışığında tiyatroya gitme oranında en yüksek değere sahip olan il ise her bin kişi başına 208 kişi ile Kocaeli oldu.  Kocaeli’de ikamet edenler arasında tiyatroya gitme oranı ise binde 208 olarak gösterildi.

 

TÜRK VE DÜNYA KLASİKLERİ

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Kocaeli’nin kültür ve sanat hayatına önemli katkıda bulunurken TÜİK ‘in son verilerine göre ilimizi hedeflerinin de üstüne taşıdı. Bu sezon perdelerini 4 Ekim 2018’de İlerleme oyunuyla açan Şehir Tiyatroları, devamında Asalet Kumkuması, Oyalananlar, Keşanlı Ali Destanı, Güzel ile Çirkin’in Müzikali, Davet, Göl, Profesyoneller, Kara Fatma bir Özgürlük Savaşçısı isimli oyunları sahnelerken, oynanan oyunlar tiyatro severlerden de tam not aldı.

 

SAHNE SANATLARINA İLGİ ARTTI

Şehir Tiyatroları ayrıca Minik Bulut Minnak, Mavi Yelkenli, Beyaz Tay, Hayal Perdesi ve Dede Korkut Obası adlı çocuk oyunlarıyla Kocaelili çocuklara da keyifli anlar yaşattı. Kurulduğu günden bu yana 134 eseri sahneleyen ve 1,5 milyon seyirciyle kucaklaşan Kocaeli Şehir Tiyatroları, ilimizde sahne sanatlarına olan ilginin ve tiyatro izleme alışkanlığının artmasında, yerel tiyatroların kurulup gelişmesinde, şehir dışından başka tiyatro gösterilerinin gelmesinde birincil rol oynadı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KO-MEK’ten muhteşem siyah beyaz kareler KO-MEK’ten muhteşem siyah beyaz kareler
Bu hafta 8 film vizyona girecek Bu hafta 8 film vizyona girecek
Trabzonlu Gençler piknikte buluştu Trabzonlu Gençler piknikte buluştu
Servetiye Cephesi şehitleri dualarla anıldı Servetiye Cephesi şehitleri dualarla anıldı
Halk için kültür sanata devam Halk için kültür sanata devam
Nil Karaibrahimgil, sevenleriyle buluştu. Nil Karaibrahimgil, sevenleriyle buluştu.
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

KO-MEK’ten muhteşem siyah beyaz kareler
Kursiyerler, derslerde öğrendikleri teknikleri başarı ile uyguladı.

Haberi Oku