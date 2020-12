Korona Günlerinde Mevlanıyı Boş Salonda Andık

Korona vebası salgını hayatımızı etkiliyor . Salgın yüzünden kültürel etkinliklerde yapılamıyor

17 Aralık Mevlana’yı anma ve şeb-i aruz törenlerini tv kanallarından izlerken insanlık ve dünyanın geleceği açısından üzüldüm .

Gerçekten ülkemiz ve dünya çok zor günlerden geçiyor ölüm tehlikesi ile karşı karşıya yaşıyoruz. Her an ölümcül korona mikrobuna yakalayabiliriz çok sevdiğimiz insanların ölüm haberleri ile her gün üzülüyoruz.







Mevlana’nın evi nihayet onarılacak



Mevlana ile ilgili uluslararası toplantılar düzenliyoruz. Dün Konya’da düzenlenen organizasyon muhteşemdi. Son anda İran Cumhurbaşkanı gelmese de Tacikistan Cumhurbaşkanı’nın Şeb-i Arus törenine gelmesi önemliydi. Ama benim gözüm Mevlana’nın dünyaya geldiği ülkenin lideri Afganistan devlet başkanı Hamit Karzai’nin neden davet edilmediğinin üzerinde durmak istiyorum. Hamit Karzai neden davet edilmedi. Zira Mevlana’nın dünyaya geldiği ülke bugünkü Afganistan hudutları içerisinde ki Belh kenti.