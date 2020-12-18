Korona Günlerinde Mevlanıyı Boş Salonda Andık

Mevlana’nın dünyaya geldiği Afganistan`da belgesel çekmiştik .

8 yıl önce Mevlana ile ilgili yazdığımız makaleyi bugün sizlerle bir kez daha paylaşmak geçmiş güzel ve özgür yaşadığımız maskesiz ve mesafesiz günlere götürmek istiyorum.

8 yıl içinde dünyada çok şey değişti çok şeyler yaşadık en önemlisi korona vebası dünyaya karşı savaş açtı .İlk kez Mevlana Şeb-i Aruz töreni Konya`da boş salonda yapıldı.