Korona Günlerinde Mevlanıyı Boş Salonda Andık

Mevlana ile ilgili uluslararası toplantılar düzenliyoruz. Dün Konya’da düzenlenen organizasyon muhteşemdi. Son anda İran Cumhurbaşkanı gelmese de Tacikistan Cumhurbaşkanı’nın Şeb-i Arus törenine gelmesi önemliydi. Ama benim gözüm Mevlana’nın dünyaya geldiği ülkenin lideri Afganistan devlet başkanı Hamit Karzai’nin neden davet edilmediğinin üzerinde durmak istiyorum. Hamit Karzai neden davet edilmedi. Zira Mevlana’nın dünyaya geldiği ülke bugünkü Afganistan hudutları içerisinde ki Belh kenti.
Afganistan’a gidip belgesel çekip araştırma yapan az sayıda ki gazetecilerden biri olmanın hem gurur hem de sorumluluğunu taşıyorum. Geçtiğimiz yıllarda yaptığım 12 günlük Afganistan gezisinde Mevlana’nın dünyaya geldiği Belh bölgesine de giderek araştırma yapmış ve Mevlana’nın dünyaya geldiği evin belgesel görüntülerini ilk kez dünya kamuoyuna biz duyurmuştuk. Türkiye’ye döndükten sonra da dönemin Afganistan’ı Ankara Büyükelçisi ile görüşerek konuyu kendisine iletmiştim. Bu konuda defalarca hem yazılı hem de görüntülü haberler yayınlayarak konuyu kamuoyunun gündeminde tutmaya çalışmıştık.
MEVLANA BELGESELİ’Nİ İZLEDİNİZ Mİ?
Mevlana’nın dünyaya geldiği Belh bölgesinde evini geniş bir şekilde işlendiği, “Belh’ten Konya’ya Mevlana” belgeseli hazırladık. Belgeselde Mevlana’nın dünyaya geldiği ev ile ilgili ayrıntılı görüntüler ve konuşmalara da yer verdik. Mevlana belgeseli
ve
da ki Devri Alem TV’de yayınlanmaktadır.
MEVLANA’NIN EVİ TAMİR EDİLECEK
Mevlana´nın Afganistan´ın Belh şehrindeki evinin onarım ve restorasyon çalışması başladı.Mevlana´nın Afganistan´ın Belh şehrindeki evi ve müştemilatında bulunan medrese ve külliyenin bakım, onarım ve restorasyon çalışması başladı.TİKA Mezar-i Şerif Program Koordinatörü Mustafa Bütün, Mevlana´nın Belh şehrindeki evi ve müştemilatında bulunan medrese ve külliyenin bakım, onarım ve restorasyonu için Türkiye´den gelen özel ekiplerin bölgede geniş çaplı projelendirme çalışmasını başlattığını söyledi.
Bütün, projelendirme çalışmasının ardında arkeolojik çalışmalara başlanılacağını belirtti.Çalışmanın TİKA tarafından yapılacağını ifade eden Bütün, ´´Ayrıca bölgeye, konferans salonu, mescit ve gezi alanı yapılacak´´ dedi.İki ülke arasında imzalanan proje ile Mevlana´nın doğduğu ev, restore edilerek Mevlana kültür merkezi olarak hizmet verecek.
Kaynak: http://www.tv5haber.com
AFGANİSTAN’IN ÖNEMİ
Tarih boyu Afganistan her bakımdan önemli konuma sahip olmuştur. Geçmişte Horasan medeniyetine başkentlik yapmış Afganistan bizim kültür tarihimiz için çok önemli. Afganistan’ı masa başından değil gidip araştırma yaparak yerinde inceleme yaparak tanımak ve anlatmak gerekiyor. bu konuda hazırladığım yazı serisi
da Afganistan’da Devri Alem adıyla yayınlanmakta. Afganistan ile ilgili bu yazı serisinde çok geniş bilgiler bulunmakta.
AFGAN LİDER RABBANİ İLE SON RÖPORTAJ
Afganistan hep inişli çıkışlı bir mücadele takip etmiş, bir çok acı olaylar yaşamış, tarih boyu Türkiye ile kader birliği yapmış bir ülke. Bugün 35 Milyon nüfuslu Afganistan’da 10 milyon civarında Türkçe konuşan Türkmen bulunmakta. Afganistan’ın önemli liderlerinden birisi olan Burhaneddin Rabbani ile en son röportaj yapan Türk gazeteci olarak da tarihe karşı vefa borcumuzu ödemek istedik. Afgan lider Rabbani bu röportajdan birkaç ay sonra bombalı bir suikast sonucu öldürüldü. Burhaneddin Rabbani ele yaptığımız söyleşi
sitemizde bulunmakta.
AFGANİSTAN´IN ESKİ BÜYÜKELÇİSİ İLE RÖPORTAJ
Afganistan dünyanın gündemini meşgul etmeye devam ediyor.Türkiye ile Afganistan arasında önemli gelişmeler oluyor.Yüzlerce Türk iş adamı ve sanayici,Afganistan’da yatırım yapmaya devam ediyor Türk barış kuvvetleri komutanlığı bünyesinde binlerce Mehmetçik barış elçisi olarak Afganistan’da.
AFGANİSTAN İLE TÜRKİYE’NİN ARASI AÇILIYOR MU?
Son günlerde basında Taliban yetkililerine Türkiye’nin temsilcilik sözü vermesi Afganistan ile Türkiye’nin arasını ciddi şekilde açtı.Türkiye kamuoyunda fazla tartışılmasa da Afganistan’da büyük protesto gösterileri yapılıyor.Afganistan kamuoyu Türkiye Taliban’a temsilcilik açtıracaksa bizde PKK ya temsilcilik açtırmalıyız tezini savunuyor.
AFGANİSTAN’IN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ İLE TARİHE NOT DÜŞTÜK
Türkiye ile Afganistan arsındaki gelişmeler devam ederken Afganistan’ın eski Ankara büyükelçisi ve halen ispanyada büyükelçilik yapan ve Afganistan üzerinde önemli ağırlığı bulunan Mesut Halili ile görüştük.Mesut Halili Afganistan’ın geleceği bu gün Afganistan’ın içinde bulunduğu durum,Afganistan devleti ile Taliban güçleri arasındaki dolaylı görüşmeler ve Türkiye’nin ara buluculuğu konularını işle ilgili çok önemli açıklamalar yaptı.Afganistan’ın geleceğinde ve Afganistan’da barışın sağlanmasında Türkiye’ye çok önemli görevler düştüğünü bildirdi.
AFGANİSTAN DEVLETİ İLE TALİBAN GÖRÜŞMESİ TÜRKİYE’DE YAPILSIN
Afgan devleti ile Taliban güçleri arasında barış görüşmekleri dolaylı olarak devam ederken büyük elçi Mesut Halili bu görüşmeleri kabilde ve İslamabad’da yapılması ile başarı sağlanmaz.Ankara’da veya İstanbul’da yapılmalıdır ve ilk kez gazetemiz aracılığı ile açıklıyorum Afgan devleti ile Taliban görüşmesi Afganistan doğumlu olan Mevlana şehri Konya’da yapılmalı belki Mevlana hoşgörüsü ile Afganistan’da barış sağlanabilir.
HORASAN TARİHİNE IŞIK TUTTUK
Afganistan Ankara büyükelçisi Mesut Halili ile İstanbul’da yaptığımız görüşmede Horasan medeniyeti tarihi ile ilgili önemli bilgiler aldık.Horasan medeniyeti ve Afganistan tarihi ile ilgili çok önemli bilgilere sahip olan Halili Horasan medeniyetinin yeteri kadar tanınmadığına işaret ederek önemli araştırmalar yapılmalıdır,Horasan medeniyeti olmasaydı bugün Anadolu,balkanlar ve Kafkaslarda İslam medeniyeti gelişemezdi.Horasan medeniyetinin başkenti bugünkü Afganistan bölgesi ve Kabil şeklinde konuştu.
AFGANİSTAN BELGESELİ HEDİYE ETTİK
Büyükelçi Halili horasan medeniyetini çok iyi bilen bir aydın.Afganistan ve Horasan medeniyeti ile ilgili yaptığımız araştırma ve çektiğimiz 3 bölümlük belgeseli Mesut Halili’ye hediye ettik.Ayrıca “Cebeli Tarık’tan Çin Seddi’ne Osmanlı Medeniyeti” adlı belgesel seti ile Gebze kültür kitabını hediye ettik.