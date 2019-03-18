KOŞYAZ Çanakkale'yi unutmadı

Çanakkale Şanı

Düşman karşısında görünce gerçek imanlı bir iptida

Nasılda ardına bakmadan gidiyordu sözde “yenilmez armada”.

Çanakkale de Mehmetçik giymişti ruhuna en güzel şanı,

Yazıyordu tarihe unutulmaz destanı.

Mehmetçik göndere çektiği bayrağa baktıkça

İstiyordu rabbinden duayla en büyük makamını.

Tarihe yazıyordu gerçek bir iman ile bu insanlık destanını.

Nurten KESKİN

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ŞEHİDİM

Vatan için bayrak için ezan için canlarını verip vatan alanlar.

Onlar işte gerçek kahramanlar orada kefensiz yatanlar.

Gencecikken aç susuz savaşan bu vatanı bize emanet bırakan.

Bu vatan ki kutlu vatan

Bağrında çok şehidi var yatan.

Bu vatanın milleti olarak bizlere düşen.

Onları minnetle saygı ile her daim her yerde anmak.

Sen rahat uyu Şehidim; söz konusu vatansa senin kadar hazırım.

Çanakkale geçilmedi ebedi geçilmeyecek.

Bu vatanın bir karışı dahi küffara verilmeyecek.

Ümran Yavaş Tepecik

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BU VATAN GEÇİLMEZ

Çanakkale Savaşı Milletimizin vatanı, bayrağı ve onuru için neleri yapabileceğinin ispatlandığı, İslâm’ın kıyâmete kadar bâkî kalacağının görüldüğü bir savaştır. Ayrıca ülkemize göz diken düşmanların, yenilmeyiz diyenlerin yenildiği, haddini bilmeyen ülkelere hadlerinin bildirildiği savaş olmuştur.

Çanakkale savaşı aynı zamanda, hilâlle haçın varlık yokluk savaşıdır. Bu savaş, İslâm ve Müslümânların kaderini tayin eden bir savaş olmuştur. Çanakkale savaşı, tevhîde değil tekniğe, insana değil teknolojiye, mânâya değil tamamen maddeye güvenen, kâinâtın yaratıcısını hesaba katmayan ve tarih boyu savaştığı Müslümân Türk neslini küçümseyip umursamayanların hezimete uğradıkları savaştır. Kısaca Çanakkale savaşı, haçlı gururunun yere serildiği, Milletimizin vatanı, bayrağı ve onuru için nelerin yapabileceğinin bilindiği, İslâm’ın kıyâmete kadar bâkî kalacağının görüldüğü bir savaştır.

Zeynep Çınar

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Çocuklarımızın tertemiz yüreklerini hayattaki güzelliklerle yeşertelim. Onlara kutlu zaferleri, doğru olanı anlatalım. Anlatalım ve çocuklarımızın bize emanetolduğunu unutmayalım... Çanakkale ve Yeni Zelanda'da şehit düşen müslüman kardeşlerimizş saygı ve rahmetle anıyoruz.

Esma AKIN TEKİN

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Biz sadece Çanakkale’de “Bana acımasınlar.Ben mukaddes vatan vazifem uğrunda terk-i can ettim, bahtiyarım.” diyerek şehit olan Mehmetçiğimizin iman gücünün ve vatan sevgisinin yarısına sahip olsak yıkılmaz yenilmez bölünmeyiz.

Çünkü geçilmez olan asıl yer tam olarak göğsü iman ve vatan sevgisi dolu Mehmetçiğin kalbidir.O ruhu nesiller boyu yaşatabilmek duasıyla.

Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tarihte bugünü bize canını vererek bırakan tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz.

Ayşe ÖĞÜNÇ

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ÇANAKKALE’NİN

Bir asırdır halen barut kan kokar

Şu toprağı taşı Çanakkale’nin

Düşmanı potada eritir yakar

Manevi ateşi Çanakkale’nin

Onlar birbirinden görmedi eza

Dayandı sıcağa kışa ayaza

Birlikte savaştı omuz omuza

Kürt Çerkez Dadaşı Çanakkale’nin

Altmış yedi kişi ile bir ordu

Ertuğrul koyuna Karargâh kurdu

Tek başına bir orduyu durdurdu

Bir Yahya çavuşu Çanakkale’nin

Bulutlar üstüne şimşekler çaktı

Bilinmeyen ne anılar bıraktı

Kan ile karıştı toprağa aktı

Hüzünlü gözyaşı Çanakkale’nin

Yerde kan var gökte alev sis duman

Etrafını sarmış sayısız düşman

Toz dumana karışsa da asuman.

Sönmedi güneşi Çanakkale’nin

Niyetleri kardan temiz ak idi

Elde derman hiç bir imkân yok idi

Seyit Onbaşısı meydan okudu

Tüm Dünya’ya karşı Çanakkale’nin

Bizim için böyle savaş zor oldu

Şehit verdik ama vatan hür oldu

Koca millet birleşerek bir oldu

Kavimi kardeşi Çanakkale’nin

Anlatılmaz kutlu yolun seferi

Kahraman yiğitlerin zaferi

Koynuna yatırdı onca neferi

Ondan hep dik başı Çanakkale’nin

Pervanesi olduk yanan közünün

Taşıdığı o ruh ile özünün

Böyle yazar tarih bu yeryüzünün

En kanlı savaşı Çanakkale’nin

YAKUTİ bu şehri dolaşsan gezsen

Aklın baştan gider sırrını çözsen

Bütün savaşları alt alta yazsan

Yok benzeri eşi Çanakkale’nin

Hacer Alioğlu Yakuti