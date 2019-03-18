banner412
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KOŞYAZ Çanakkale'yi unutmadı

KOŞYAZ (Kocaeli Kadın Şair ve Yazarlar)'ın 18 Mart Çanakkale Zaferi Anısına Yazdıklarından Satırbaşları;

KOŞYAZ Çanakkale'yi unutmadı

18 Mart 2019 Pazartesi 17:27


Çanakkale Şanı 

Düşman karşısında görünce gerçek imanlı bir iptida
Nasılda ardına bakmadan gidiyordu sözde “yenilmez armada”.
Çanakkale de Mehmetçik giymişti ruhuna en güzel şanı,
Yazıyordu tarihe unutulmaz destanı.
Mehmetçik göndere çektiği bayrağa baktıkça
İstiyordu rabbinden duayla en büyük makamını.
Tarihe yazıyordu gerçek bir iman ile  bu insanlık destanını.
Nurten KESKİN
*


ŞEHİDİM

Vatan için bayrak için ezan için canlarını verip vatan alanlar. 
Onlar işte gerçek kahramanlar orada kefensiz  yatanlar. 
Gencecikken aç susuz savaşan bu vatanı bize emanet bırakan.
Bu vatan ki kutlu vatan
Bağrında çok şehidi var yatan. 
Bu vatanın milleti olarak bizlere düşen. 
Onları minnetle  saygı ile her daim her yerde anmak.  
Sen rahat uyu Şehidim; söz konusu vatansa senin kadar hazırım. 
Çanakkale geçilmedi ebedi geçilmeyecek.
Bu vatanın bir karışı dahi  küffara verilmeyecek.
Ümran Yavaş Tepecik
*


BU VATAN GEÇİLMEZ

Çanakkale Savaşı Milletimizin vatanı, bayrağı ve onuru için neleri yapabileceğinin ispatlandığı, İslâm’ın kıyâmete kadar bâkî kalacağının görüldüğü bir savaştır. Ayrıca ülkemize göz diken düşmanların, yenilmeyiz diyenlerin yenildiği, haddini bilmeyen ülkelere hadlerinin bildirildiği savaş olmuştur.
Çanakkale savaşı aynı zamanda, hilâlle haçın varlık yokluk savaşıdır. Bu savaş, İslâm ve Müslümânların kaderini tayin eden bir savaş olmuştur. Çanakkale savaşı, tevhîde değil tekniğe, insana değil teknolojiye, mânâya değil tamamen maddeye güvenen, kâinâtın yaratıcısını hesaba katmayan ve tarih boyu savaştığı Müslümân Türk neslini küçümseyip umursamayanların hezimete uğradıkları savaştır. Kısaca Çanakkale savaşı, haçlı gururunun yere serildiği, Milletimizin vatanı, bayrağı ve onuru için nelerin yapabileceğinin bilindiği, İslâm’ın kıyâmete kadar bâkî kalacağının görüldüğü bir savaştır.
Zeynep Çınar
*


Çocuklarımızın tertemiz yüreklerini hayattaki güzelliklerle yeşertelim. Onlara kutlu zaferleri, doğru olanı anlatalım. Anlatalım ve çocuklarımızın bize emanetolduğunu unutmayalım... Çanakkale ve Yeni Zelanda'da şehit düşen müslüman kardeşlerimizş saygı ve rahmetle anıyoruz.

 Esma AKIN TEKİN
*


Biz sadece Çanakkale’de “Bana acımasınlar.Ben mukaddes vatan vazifem uğrunda terk-i can ettim, bahtiyarım.” diyerek şehit olan Mehmetçiğimizin iman gücünün ve vatan sevgisinin yarısına sahip olsak yıkılmaz yenilmez bölünmeyiz.
Çünkü geçilmez olan asıl yer tam olarak göğsü iman ve vatan sevgisi dolu Mehmetçiğin kalbidir.O ruhu nesiller boyu yaşatabilmek duasıyla.
Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tarihte bugünü bize  canını vererek bırakan tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz.
Ayşe ÖĞÜNÇ
*


ÇANAKKALE’NİN

Bir asırdır halen barut kan kokar
Şu toprağı taşı Çanakkale’nin
Düşmanı potada eritir yakar
Manevi ateşi Çanakkale’nin

Onlar birbirinden görmedi eza
Dayandı sıcağa kışa ayaza
Birlikte savaştı omuz omuza
Kürt Çerkez Dadaşı Çanakkale’nin

Altmış yedi kişi ile bir ordu
Ertuğrul koyuna Karargâh kurdu
Tek başına bir orduyu durdurdu
Bir Yahya çavuşu Çanakkale’nin

Bulutlar üstüne şimşekler çaktı
Bilinmeyen ne anılar bıraktı
Kan ile karıştı toprağa aktı
Hüzünlü gözyaşı Çanakkale’nin

Yerde kan var gökte alev sis duman
Etrafını sarmış sayısız düşman
Toz dumana karışsa da asuman.
Sönmedi güneşi Çanakkale’nin

Niyetleri kardan temiz ak idi
Elde derman hiç bir imkân yok idi
Seyit Onbaşısı meydan okudu
Tüm Dünya’ya karşı Çanakkale’nin

Bizim için böyle savaş zor oldu
Şehit verdik ama vatan hür oldu
Koca millet birleşerek bir oldu
Kavimi kardeşi Çanakkale’nin

Anlatılmaz kutlu yolun seferi
Kahraman yiğitlerin zaferi
Koynuna yatırdı onca neferi
Ondan hep dik başı Çanakkale’nin

Pervanesi olduk yanan közünün
Taşıdığı o ruh ile özünün
Böyle yazar tarih bu yeryüzünün
En kanlı savaşı Çanakkale’nin

YAKUTİ bu şehri dolaşsan gezsen
Aklın baştan gider sırrını çözsen
Bütün savaşları alt alta  yazsan
Yok benzeri eşi Çanakkale’nin

Hacer Alioğlu Yakuti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İDSO Ayakta Alkışlandı İDSO Ayakta Alkışlandı
Parkinson'a Karşı KO-MEK İlacı Parkinson'a Karşı KO-MEK İlacı
Aşık Veysel Eserleriyle Anılacak Aşık Veysel Eserleriyle Anılacak
KOŞYAZ'dan anlamlı program KOŞYAZ'dan anlamlı program
"Tarihi Çarşı" Törenle Açıldı
KOŞYAZ kuruluyor KOŞYAZ kuruluyor
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

İDSO Ayakta Alkışlandı
Çanakkale Savaşı ve İstiklal Marşının Kabulü dolayısıyla gerçekleşen programda İstanbul Devlet Senfoni...

Haberi Oku