KOŞYAZ Çanakkale'yi unutmadı

Çanakkale Şanı
Düşman karşısında görünce gerçek imanlı bir iptida
Nasılda ardına bakmadan gidiyordu sözde “yenilmez armada”.
Çanakkale de Mehmetçik giymişti ruhuna en güzel şanı,
Yazıyordu tarihe unutulmaz destanı.
Mehmetçik göndere çektiği bayrağa baktıkça
İstiyordu rabbinden duayla en büyük makamını.
Tarihe yazıyordu gerçek bir iman ile bu insanlık destanını.
Nurten KESKİN
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ŞEHİDİM
Vatan için bayrak için ezan için canlarını verip vatan alanlar.
Onlar işte gerçek kahramanlar orada kefensiz yatanlar.
Gencecikken aç susuz savaşan bu vatanı bize emanet bırakan.
Bu vatan ki kutlu vatan
Bağrında çok şehidi var yatan.
Bu vatanın milleti olarak bizlere düşen.
Onları minnetle saygı ile her daim her yerde anmak.
Sen rahat uyu Şehidim; söz konusu vatansa senin kadar hazırım.
Çanakkale geçilmedi ebedi geçilmeyecek.
Bu vatanın bir karışı dahi küffara verilmeyecek.
Ümran Yavaş Tepecik
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BU VATAN GEÇİLMEZ
Çanakkale Savaşı Milletimizin vatanı, bayrağı ve onuru için neleri yapabileceğinin ispatlandığı, İslâm’ın kıyâmete kadar bâkî kalacağının görüldüğü bir savaştır. Ayrıca ülkemize göz diken düşmanların, yenilmeyiz diyenlerin yenildiği, haddini bilmeyen ülkelere hadlerinin bildirildiği savaş olmuştur.
Çanakkale savaşı aynı zamanda, hilâlle haçın varlık yokluk savaşıdır. Bu savaş, İslâm ve Müslümânların kaderini tayin eden bir savaş olmuştur. Çanakkale savaşı, tevhîde değil tekniğe, insana değil teknolojiye, mânâya değil tamamen maddeye güvenen, kâinâtın yaratıcısını hesaba katmayan ve tarih boyu savaştığı Müslümân Türk neslini küçümseyip umursamayanların hezimete uğradıkları savaştır. Kısaca Çanakkale savaşı, haçlı gururunun yere serildiği, Milletimizin vatanı, bayrağı ve onuru için nelerin yapabileceğinin bilindiği, İslâm’ın kıyâmete kadar bâkî kalacağının görüldüğü bir savaştır.
Zeynep Çınar
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Çocuklarımızın tertemiz yüreklerini hayattaki güzelliklerle yeşertelim. Onlara kutlu zaferleri, doğru olanı anlatalım. Anlatalım ve çocuklarımızın bize emanetolduğunu unutmayalım... Çanakkale ve Yeni Zelanda'da şehit düşen müslüman kardeşlerimizş saygı ve rahmetle anıyoruz.
Esma AKIN TEKİN
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Biz sadece Çanakkale’de “Bana acımasınlar.Ben mukaddes vatan vazifem uğrunda terk-i can ettim, bahtiyarım.” diyerek şehit olan Mehmetçiğimizin iman gücünün ve vatan sevgisinin yarısına sahip olsak yıkılmaz yenilmez bölünmeyiz.
Çünkü geçilmez olan asıl yer tam olarak göğsü iman ve vatan sevgisi dolu Mehmetçiğin kalbidir.O ruhu nesiller boyu yaşatabilmek duasıyla.
Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tarihte bugünü bize canını vererek bırakan tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz.
Ayşe ÖĞÜNÇ
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ÇANAKKALE’NİN
Bir asırdır halen barut kan kokar
Şu toprağı taşı Çanakkale’nin
Düşmanı potada eritir yakar
Manevi ateşi Çanakkale’nin
Onlar birbirinden görmedi eza
Dayandı sıcağa kışa ayaza
Birlikte savaştı omuz omuza
Kürt Çerkez Dadaşı Çanakkale’nin
Altmış yedi kişi ile bir ordu
Ertuğrul koyuna Karargâh kurdu
Tek başına bir orduyu durdurdu
Bir Yahya çavuşu Çanakkale’nin
Bulutlar üstüne şimşekler çaktı
Bilinmeyen ne anılar bıraktı
Kan ile karıştı toprağa aktı
Hüzünlü gözyaşı Çanakkale’nin
Yerde kan var gökte alev sis duman
Etrafını sarmış sayısız düşman
Toz dumana karışsa da asuman.
Sönmedi güneşi Çanakkale’nin
Niyetleri kardan temiz ak idi
Elde derman hiç bir imkân yok idi
Seyit Onbaşısı meydan okudu
Tüm Dünya’ya karşı Çanakkale’nin
Bizim için böyle savaş zor oldu
Şehit verdik ama vatan hür oldu
Koca millet birleşerek bir oldu
Kavimi kardeşi Çanakkale’nin
Anlatılmaz kutlu yolun seferi
Kahraman yiğitlerin zaferi
Koynuna yatırdı onca neferi
Ondan hep dik başı Çanakkale’nin
Pervanesi olduk yanan közünün
Taşıdığı o ruh ile özünün
Böyle yazar tarih bu yeryüzünün
En kanlı savaşı Çanakkale’nin
YAKUTİ bu şehri dolaşsan gezsen
Aklın baştan gider sırrını çözsen
Bütün savaşları alt alta yazsan
Yok benzeri eşi Çanakkale’nin
Hacer Alioğlu Yakuti