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KoşYaz Platformu ve İstiklal Marşı Ruhu

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın İKTAV kütüphanesine ziyarete gelen ve proje gerçekleştirilen KoşYaz ekibine teşekkür ederiz..

KoşYaz Platformu ve İstiklal Marşı Ruhu

24 Şubat 2021 Çarşamba 11:02

Gebze İktav Araştırma merkezi kütüphanemizi ziyaret eden Koşyaz Platformu üyeleri www.iktav.com kütüphanemizde açtığımız Kocaeli kitapları sergisini gezdiler
Ziyarete gelen Koşyaz üyeleri isimler;
Hacer Alioğlu Yakuti
Zeynep Çınar
Merve Kadıoğlu
Sibel Çakcak
Ümran Yavaş Tepecik
Mihrimah Yaşaroğlu

 İstiklâl Marşı'nın kabulünün 100.Yılında Kocaeli Kadın Şair ve Yazarlar Platformu ve Devr-i Alem Tv`nin ortaklaşa düzenlediği İstiklâl Marşı etkinliği çekimlerinin  1.Bölümünü, İktav Vakfı Kütüphanesinde gerçekleştirdik.

Çekimlerimizin 2.bölümü, Kevser Hülya Güner ve Müzeyyen Ocaklı önderliğinde Izmit'te  tamamlanacaktır.

Bizlerden hiç bir zaman desteğini esirgemeyen İsmail Kahraman ve Musa Yaşaroğlu hocalarımıza, ve etkinlik  çekimlerimizin 1.bölümüne katılım sağlayan, 
Zeynep Çınar'a 
Sibel Çakcak'a 
Merve Kadıoğlu'na
Ümran Yavaş Tepecik'e 
Mihrimah Yaşaroğlu'na
Rabia Nur Tonlak'a 
Ayşenur Ak'a
Sımge Işık'a
çekim ve montaj için Güleser Hanıma,
Ayrıca uzaktan yakından her daim bizimle gönül gönüle olan Koşyaz Platformu ekibimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Kocaeli Kadın Şair ve Yazarlar Platformu adına 
Hacer Alioğlu Yakuti
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