İstiklâl Marşı'nın kabulünün 100.Yılında Kocaeli Kadın Şair ve Yazarlar Platformu ve Devr-i Alem Tv`nin ortaklaşa düzenlediği İstiklâl Marşı etkinliği çekimlerinin 1.Bölümünü, İktav Vakfı Kütüphanesinde gerçekleştirdik.
KoşYaz Platformu ve İstiklal Marşı Ruhu
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın İKTAV kütüphanesine ziyarete gelen ve proje gerçekleştirilen KoşYaz ekibine teşekkür ederiz..
İstiklâl Marşı'nın kabulünün 100.Yılında Kocaeli Kadın Şair ve Yazarlar Platformu ve Devr-i Alem Tv`nin ortaklaşa düzenlediği İstiklâl Marşı etkinliği çekimlerinin 1.Bölümünü, İktav Vakfı Kütüphanesinde gerçekleştirdik.