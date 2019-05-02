Çeşitli sosyal kurum ve kuruluşların üyelerini, özel eğitim kurumlarının temsilcilerini, dernek mensuplarını, GTÜ akademik ve idari personelini ve lise ile üniversite öğrencilerini bir araya getiren "GTÜ Kozadan Kelebeğe Engelsiz Gençlik Festivali" Gebze Teknik Üniversitesi Şenlik Alanı’nda gerçekleşti.

TOPLUMUN HER KESİMİ BİR ARADA

“Kozadan Kelebeğe Engelsiz Bir Hayat İçin El Ele” sloganıyla Engelsiz GTÜ Birimi öncülüğünde hazırlanan Festivalde; özel eğitim merkezlerinin dans, müzik gösterileri, enstrüman performansları, sportif faaliyetler ve farkındalık stantları yer aldı. Birçok kurum, kuruluş ve dernek ile üniversite topluluklarının da katkı sağladığı festivalde, toplumun her kesiminin beraber olması ve değerli paylaşımlarda bulunabilmesi amaçlandı.





AMAÇ, ENGELLERİ YOK ETMEK

Festivalin, toplumun her kesiminde sosyal sorumluluk ve farkındalığa katkı sağlayacağı ve hâlihazırda azalan engelleri biraz daha yok edeceği inancında olduklarını belirten GTÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi ve Engelsiz Birim Koordinatörü Doç. Dr. Meral Elçi, açılış konuşmasında, GTÜ olarak engellere karşı toplumda farkındalığı arttırmak, toplumun tüm kesimleriyle etkileşimi geliştirip değerli katkıları hızlandırmak amacı ile çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Elçi, sözlerini şöyle sürdürdü; “Erişilebilirlik, eğitim, çalışma hayatı ve sağlık... İşte Türkiye’de engellilerin en çok zorlandıkları, sıkıntıya düştükleri alanlar… Devletimiz engelli vatandaşlarımız için hem günlük yaşamı kolaylaştırıcı hem de engelli vatandaşlarımızın toplumdan uzaklaşmadan yaşamlarını rahatça sürdürebilmeleri için gerekli çalışmalar, düzenlemeler yapmakta ve politikalar oluşturmaktadır. Örneğin; devlet engellilik oranlarına göre eğitim, tekerlekli sandalye, ÖTV indirimi gibi pek çok konuda engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bunlar ülkemiz için umut vaat edici gelişmelerdir. Engellerimizi hissettirmeyecek, engelsiz bir yaşam dileği ile etkinlikte emeği geçenlere ve tüm katılımcılara teşekkür ederim.”

ENGELLİLERE İNDİRİM MÜJDESİ

Daha sonra kürsüye çıkan GTÜ Rektör Yardımcısı ve Engelsiz GTÜ Birim Başkanı Prof. Dr. Nilay Coşgun, üniversite yönetimi olarak tüm engel gruplarının hayatın içinde yer almasını önemsediklerini ve bu bilinç ile toplumun her kesiminde engellerin ortadan kalkması için farkındalık yaratmayı hedeflediklerini vurguladı. Coşgun, “Sizlerle bir arada olduğumuz bu güzel günde mutluluk verici bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum: YÖK tarafından açılan Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülleri için üniversitemiz İşletme Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü binaları ile katılım sağlanmış ve bu 2 binamız ‘Turuncu Bayrak’ adayı olmaya hak kazanmıştır. Ayrıca üniversitemiz bünyesinde verilen ikinci öğretim eğitim ücretlerinde engelli öğrencilerimize belirli oranlarda indirim uygulanmasını sağlayacağız. Bunun yanı sıra Engelsiz birimimiz; ihtiyacı olan engelli öğrencilerimiz için görsel ve işitsel materyallerin tedariki noktasındaki çalışmalarını, eğitimler ve sosyo-kültürel etkinliklerini hız kesmeden devam ettirecektir.” ifadesini kullandı.







ÖNCE EĞLENİP SONRA ÖĞRENDİLER

Festival kapsamında Özel Darıca Umut Işığı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nden Dans gösterisi, ardından Dilovası Engelliler Derneği’nden Serhat Atasoy’un saz dinletisi gerçekleştirildi. Daha sonra şenlik alanında masa tenisi, yüz boyama, uçurtma, halat ve define avı gibi pek çok eğlenceli aktivite düzenlendi. GTÜ Müzik Kulübü’nden öğrenciler etkinlik süresince şarkılarını katılımcılar için seslendirdi.

Gün boyu devam eden etkinliklerin ardından katılımcılara GTÜ İşletme Fakültesi Derslik 4’te Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Sezen tarafından ‘Teknolojide ve Günlük Yaşamda Jiroskop’ konulu bir ders verildi. Dersin ardından cübbe giyen katılımcılar kep fırlatarak temsili mezuniyet töreni gerçekleştirdi.



Festivalin ardından konuk katılımcılar, etkinliği düzenledikleri için üniversite yönetimi ve Engelsiz Birimi’ne teşekkür ederek GTÜ’den ayrıldı.