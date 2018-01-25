Mezunlar sergilerini açtı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Kursları, kursiyerlerine meslek ve sanat alanında öncü olmaya devam ediyor. 326 farklı branşta binlerce kursiyere eğitim veren KO-MEK, kursiyerlerini kurs sonrasında da destekleyerek yanlarında oluyor. Halk Üniversitesi KO-MEK’ten mezun olan birçok kursiyer KO-MEK’te öğrendikleri bilgi ve birikimler sonrasında kendi sergilerini açarak meslek ve sanat alanına adım atmış oluyorlar.

10 KURSİYER, 34 ESER

Darıca KO-MEK Kurs Merkezi Resim branşında eğitim alan kursiyerler mezun olduktan sonra da çalışmalarına atölye ortamında devam ederek birçok güzel eser ortaya çıkardılar. Resim branşı kursiyerlerinin 6 aylık yoğun çalışmaları sonrasında “Fırçadan Damlayanlar” adını verdikleri sergilerini açarak eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundular. Darıca Sanayici ve İş Adamları Derneği Salonunda açılan sergide 10 kursiyerin 34 eseri yer aldı.

“KO-MEK BANA TERAPİ MERKEZİ OLDU”

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği yağlı boya resim sergisinde yer alan birbirinden özgün eserler, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. “Kapılar” konseptinin işlendiği sergi ziyaretçiler den tam not alırken, eser sahipleri ziyaretçilere çalışmaları hakkında uzun uzun bilgiler verdi. Sergide eseri bulunan ev hanımı 54 yaşındaki Çiğdem Yıldız konuşmasında; “KO-MEK bize çok şey kattı. Ben ev hanımıyım KO-MEK ile tanışmadan önce içime kapanık akşama kadar televizyon başında vakit geçiren birisiydim. 3 yıl önce KO-MEK kursuna kayıt yaptırarak resim branşına başladım. KO-MEK benim için hem terapi merkezi hem de yaşama sevincim oldu” diye ifade etti. Tüm branşlarda kayıtların devam ettiği KO-MEK’e isteyen vatandaşlarwww.komek.org adresinden online olarak kayıtlarını yapabilirler.