Muhtarlar Kocaeli Gezisi Yaptı!

SOKAK HAYVANLARI MERKEZİ İLE GEZİ BAŞLADI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan gezinin ilk durağı Kandıra yolu üzerinde bulunan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkeziydi. Programa sokak hayvanlarının bulunduğu alanları gezerek ve inceleyerek başlayan muhtarlar daha sonra sokak hayvanları hakkında hazırlanmış olan sunumu takip ettiler. Muhtarlar son olarak çekilen hatıra fotoğrafı ile alandan ayrıldı.
İZAYDAŞ’TA SUNUM YAPILDI
SON OLARAK SEKA KAĞIT MÜZESİ
Öğle yemeğinin ardından gezilerine kaldığı yerden devam eden muhtarlar Seka Kağıt Müzesi’ni ziyaret etti. Seka Kağıt Müzesi’nde kağıt üretimi yolculuğuna çıkan muhtarlar, gezinin hatıra fotoğrafı çektirdi.
Selvi GEÇAL