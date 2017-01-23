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Muhtarlar Kocaeli Gezisi Yaptı!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Dairesi Başkanlığı tarafından muhtarlara düzenlenen gezi programları kapsamında Kandıra muhtarları geziye katıldı.

Muhtarlar Kocaeli Gezisi Yaptı!

23 Ocak 2017 Pazartesi 10:17

3 farklı noktada gezi gerçekleştiren ve incelemelerde bulunan muhtarlar geziden oldukça memnun kaldı.

SOKAK HAYVANLARI MERKEZİ İLE GEZİ BAŞLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan gezinin ilk durağı Kandıra yolu üzerinde bulunan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkeziydi. Programa sokak hayvanlarının bulunduğu alanları gezerek ve inceleyerek başlayan muhtarlar daha sonra sokak hayvanları hakkında hazırlanmış olan sunumu takip ettiler. Muhtarlar son olarak çekilen hatıra fotoğrafı ile alandan ayrıldı.

İZAYDAŞ’TA SUNUM YAPILDI

Muhtarlar gezilerine tehlikeli atık yakma ve enerji üretim tesisi İZAYDAŞ’ı ziyaret ederek devam etti. İZAYDAŞ’ta yapılan sunum ile yapının işleyişi hakkında bilgi alan muhtarlar öğle yemeği için burada mola verdi.

SON OLARAK SEKA KAĞIT MÜZESİ

Öğle yemeğinin ardından gezilerine kaldığı yerden devam eden muhtarlar Seka Kağıt Müzesi’ni ziyaret etti. Seka Kağıt Müzesi’nde kağıt üretimi yolculuğuna çıkan muhtarlar, gezinin hatıra fotoğrafı çektirdi.

Selvi GEÇAL

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