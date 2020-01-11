“Mutlu Şehir Kocaeli” Fotoğraf Yarışması

KOMEK, her yıl fotoğraf branşı kursiyerleri arasında açtığı fotoğraf yarışmasını bu eğitim döneminde “Mutlu Şehir Kocaeli” konseptiyle düzenleyecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 27 MART

Yarışmanın başvuru süresi başladı. Mutlu Şehir konseptli fotoğraf yarışmasının son başvuru tarihi 27 Mart 2020 Cuma günü olacak. Başvurular, KO-MEK’in resmi internet sitesi olan www.komek.org adresi üzerinden alınacak.

ESERLERİN SON TESLİM TARİHİ

Eserlerin son teslim tarihi 01 Nisan 2020 Çarşamba günü olarak belirlendi. Kursiyerler bu tarihte eserlerini Leyla Atakan Kültür Merkezi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü içindeki KO-MEK Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi’ne teslim edecek.

YARIŞMANIN SONUCU 3 NİSAN CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK

Eserlerin teslim edilmesinin ardından 03 Nisan 2020 Cuma günü seçici kurul devreye girecek ve değerlendirilme süreci başlayacak. Yarışmanın sonuçları aynı gün 14.00’de ilan edilecek.

KATILIM ŞARTLARI

Ücretsiz yarışmaya, seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları dışında 2019-2020 eğitim-öğretim yılında KO-MEK Fotoğrafçılık kursunda eğitim alan kursiyerler katılabilecek. Yarışmacılar, Kocaeli il sınırları içerisinde bulunan yer ve unsurlar dışında herhangi bir fotoğraf ile yarışmaya katılırsa, diskalifiye edilecek. Değerlendirmeye tabi tutulan tüm fotoğraflar, KO-MEK Genel Sergisi’nde fotoğraf standında sergilenebilecek. Fotoğraflar, JPEG formatta, dijital ortamda USB belleğe kayıtlı olarak teslim edilecek. USB bellek kişiye iade edilecek. Bilgisayar ortamında açılmayan, okunmayan USB bellekler, yarışma koşullarına uymadığı belirlenen fotoğraflar, yarışma dışı bırakılacak. Fotoğraflar renkli ya da siyah beyaz olabilecek. Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olacak. Birden fazla fotoğrafın montajıyla yaratılan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı, HDR (High Dynamic Range ) fotoğraf kabul edilmeyecek.

EN FAZLA 5 FOTOĞRAF

Bir yarışmacı, yarışmaya en fazla 5 (beş) fotoğrafla katılabilecek ve anlatım biçiminde özgür olacak. Daha önce başka bir yarışmada ödül almış fotoğraflar yarışmaya katılamayacak. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu beyan ve taahhüt edecek. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri, ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınacak. Yarışma sonrası dereceye girmeye hak kazanan beş eserin kullanım ve tasarruf hakkı KO-MEK’e ait olacak.

FOTOĞRAFLARIN YAPIT BOYUTLARI

Fotoğraflar, JPEG formatta, 300 DPI çözünürlükte ve uzun kenarı 45 cm baskıya uygun olacak şekilde dijital ortamda, USB belleğe kayıtlı olarak teslim edilecek. Fotoğraf baskıları kabul edilmeyecek.

DERECEYE GİREN İLK BEŞ ESERE BİN TL

Yarışma geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da para ödüllü olacak. Dereceye giren ilk beş esere 1000 (bin)’er TL para ödülü verilecek.