Ödül Töreni 1 Temmuz’da

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi iş birliğinde Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından desteklenen, İki Deniz Bir Şehir: Kocaeli ve Deniz Ulusal Fotoğraf Yarışması ödül töreni ve sergi açılışı 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda (yarın) saat 18.00'de İzmit Tarihi Tren Garı Güzel Sanatlar Galerisi’nde gerçekleşecek.