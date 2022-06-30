KÜLTÜR VE SANAT:
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Ödül Töreni 1 Temmuz’da

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi iş birliğinde Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından desteklenen, İki Deniz Bir Şehir: Kocaeli ve Deniz Ulusal Fotoğraf Yarışması ödül töreni ve sergi açılışı 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda (yarın) saat 18.00'de İzmit Tarihi Tren Garı Güzel Sanatlar Galerisi’nde gerçekleşecek.

Ödül Töreni 1 Temmuz'da

30 Haziran 2022 Perşembe 17:15

Tüm Kocaeli halkının davetli olduğu tören ve sergi açılışında, fotoğraflar tarihi binada 7 Temmuz tarihine kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacağı belirtildi.


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Anahtar Kelimeler
Kabotaj BayramıTFSFİMEAK
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