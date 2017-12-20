Öğrenciler yazarlarla buluşuyor

Çayırova Belediyesi’nin Çocuk Edebiyatı Günleri kapsamında sürdürmüş olduğu “Okuyoruz Söyleşiyoruz” projesi Aralık ayı öğrenci yazar buluşmasında ödüllü yazar Aslı Der Çayırova’lı öğrencilerle buluştu. Çayırova’lı çocuklarla bir araya gelen Aslı Der, öğrencilerle sohbet havasında bir söyleşi gerçekleştirdi. Yazarlık serüveninin basamaklarını anlatarak kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Aslı Der, yazarlık ve kitaplar hakkında öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu. Daha çok fantastik öyküler yazmayı sevdiğini söyleyen yazar, Küçük Cadı Şeroks , Büyük Tuzak, Barış Odaları, Tehlikeye 3 Yolculuk, Kayıp Rüyacı , Defne’yi Beklerken , Darmadağın gibi kitaplar hakkında da merak edilen sorulara yanıt verdi. Eğitim, sosyal, kültürel ve sportif alanda birçok projeye ev sahipliği yapan Çayırova Belediyesi’nin eğitim alanında oldukça etkili olan ve öğrencilere kitap sevgisi aşılayarak kitap okuma alışkanlığı kazandıran “Okuyoruz Söyleşiyoruz” projesinin aralık ayı öğrenci yazar buluşmasına 300 öğrenci katıldı. Keyifli sohbetlerin yaşandığı söyleşide öğrencilerin beğenisini kazanan Yazar Aslı Der, günün sonunda ise öğrencilerin okudukları kitapları imzaladı.