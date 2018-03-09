Öğrencilere, Karikatür Yarışması’nı anlattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Bilge Şehir Karikatür Yarışması’nın okullara yönelik tanıtım söyleşileri gerçekleştirildi. Karikatür sanatını ortaokul ve lise çağındaki gençlere tanıtmak ve sevdirmek amacıyla karikatürist Ahmet Altay tarafından bilgilendirilen öğrenciler, nasıl karikatür çizilebilecekleri, yarışmaya hangi koşullarda ne şekilde katılabilecekleri konusunda da bilgiler edindi. Gebze Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi, Kartepe Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi, İzmit Cahit Elginkan Anadolu Lisesi ve İzmit Mehmet Sinan Dereli Ortaokulunda karikatür konusunda söyleşi yapıldı.



KARİKATÜRİST ALTAY ÖĞRENCİLERE BİLGİ VERDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, karikatür yarışmasına öğrencilerin katılımlarını teşvik etmek amacıyla okullarda tanıtım toplantıları gerçekleştirdi. Karikatür çizmenin incelikleri hakkında da öğrencilere bilgi aktaran Karikatürist Ahmet Altay, öğrencileri yarışmaya katılmaları konusunda cesaretlendirdi. Altay’dan karikatür sanatının püf noktalarını öğrenen öğrenciler, “Çocuk ve Dijital Bağımlılık” konulu 2. Bilge Şehir Uluslararası Karikatür Yarışması’na katılmak için başvuru yapmaları konusunda cesaretlendirilerek teşvik edildi. Söyleşide öğrencilere yarışma ile ilgili detaylı bilgi veren Altay, bu yarışmanın gençlerin içindeki karikatür sevgisi ve yeteneğini ortaya çıkaracağını söyledi. Günümüzde gençler ve çocuklar için önemli bir problem haline gelen dijital bağımlılık konusunda farkındalık oluşturmak için karikatürle buna parmak basmayı hedeflediklerini belirten Altay, bir karikatürün sayfalar dolusu kelimeden daha etkili ve dikkat çekici bir argüman olacağını ifade etti.

PROFESYONEL VE AMATÖR KARİKATÜRİSTLER

2. Uluslararası Bilge Şehir Kocaeli Karikatür Yarışmasının jürisinde, ünlü karikatüristler, Andrey Popov, Sryran Caferli, Saadet Demir Yalçın, Murat Yılmaz ve Ahmet Altay Bulunuyor. Dünyanın dört bir yanından profesyonel ve amatör karikatüristlerine açık Bilge Şehir Kocaeli Uluslararası Karikatür Yarışmaları ödül töreni 21-23 Nisan 2018 tarihleri ​​arasında Kocaeli'nde yapılacak.

DETAYLI BİLGİLER WEB SAYFASINDA

Yarışmaya katılımcılar, katılım formuyla birlikte karikatürlerini posta, kargo yoluyla kocaelicartton.com web sitesinde belirtilen adrese göndererek katılabiliyor. Yarışma katılım koşulları ve eserlerin nasıl olacağına dair tüm bilgiler www.kocaelicartton.com web sitesinde bulunmakta. Ön kayıt için kocaelicartton.com web sitesindeki katılım formunu doldurup eserlerini jpeg formatında en fazla 200 dpi, bir de eser için 5 MB'a geçmeyecek şekilde kocaelicartoon@gmail.com adresine e-posta ile göndererek katılabiliyor. E-posta gönderilen eserlerin orijinallerinin yine kocaelicartton adresinde belirtilen adrese posta yada kargo yoluyla gönderilmesi gerekli. Dijital çizimli eserlerde eserin ön yüzünde ıslak imza bulunması, eserin en az A4 en fazla A3 ölçülerinde olması şartları bulunuyor.



KARİKATÜR OKULU

Geçtiğimiz yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ’Kitap ve Medeniyet’’ temalı 1. Uluslararası Bilge Şehir Karikatür Yarışması kapsamında, ilimizde karikatür sanatına ilgi duyan gençlerin bu alanda bilgi ve birikimlerini arttırmak, kendisini çizgileriyle ifade etmesine olanak sağlamak, karikatür sanatının inceliklerini öğretmek, yeteneklerini geliştirmek ve bu alanlarda eser vermeye teşvik etmek amacıyla açılan Karikatür Okulu geleceğin karikatüristlerinin ilimizden yetişmesi için atılmış ilk adım oldu.

7-23 yaş Aralığındaki 220 kişinin başvurduğu Karikatür Okulu’nda yetenek sınavı ile seçilen 7-11 yaş grubunda 30, 12-23 yaş grubunda 25 olmak üzere toplam 55 kişi eğitim görüyor. Karikatür Okulunda, karikatüre merakı olan yetenekli gençler karikatüre dair tüm incelikleri öğreniyor.